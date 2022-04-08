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Dünya
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Rusya yine sivil katliamı yaptı! Korkunç görüntüler

2022-04-08 12:05:19
Rusya yine sivil katliamı yaptı! Korkunç görüntüler

Savaşın 44. gününde Rus birlikleri saldırılarının şiddetini iyiden iyiye artırdı.

#1
Foto - Geçtiğimiz günlerde Buça'da katliam yaparak dünyayı ayağa kaldıran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askerleri bu kez onlarca Ukraynalı sivilin tahliyesini beklediği tren istasyonunu hedef aldı.

Geçtiğimiz günlerde Buça'da katliam yaparak dünyayı ayağa kaldıran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askerleri bu kez onlarca Ukraynalı sivilin tahliyesini beklediği tren istasyonunu hedef aldı.

#2
Foto - İstasyona roketlerle saldırıp bir başka katliama imza atan Rusya ordusunun düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre en az 30 kişi öldü, 100'e yakın kişi ise yaralandı.

İstasyona roketlerle saldırıp bir başka katliama imza atan Rusya ordusunun düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre en az 30 kişi öldü, 100'e yakın kişi ise yaralandı.

#3
Foto - Roketlerle kana bulanan istasyondan gelen ilk görüntüler izleyenlerin kanını dondururken, savaşın acımasızlığı da bir kez daha gözler önüne serildi.

Roketlerle kana bulanan istasyondan gelen ilk görüntüler izleyenlerin kanını dondururken, savaşın acımasızlığı da bir kez daha gözler önüne serildi.

#4
Foto - İşte bölgeden gelen ilk görüntüler;

İşte bölgeden gelen ilk görüntüler;

#5
Foto - İşte bölgeden gelen ilk görüntüler;

İşte bölgeden gelen ilk görüntüler;

#6
Foto - İşte bölgeden gelen ilk görüntüler;

İşte bölgeden gelen ilk görüntüler;

#7
Foto -

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