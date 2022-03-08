Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek hamle! ABD hazırlıklara başladı

“Hepinizin de gördüğünü düşünüyorum. Başkan Zelenskiy kongre üyelerini aradığında konuştukları şeylerden biri de uçak da dahil olmak üzere daha fazla ekipman talebiydi. Dolayısıyla biz de tedbir olarak bu yönde bir talep olursa bu nasıl olur noktasında bir değerlendirme yapıyoruz. Bu değerlendirmenin de çok erken aşamalarındayız. Burada bir anlaşma bile yok.”