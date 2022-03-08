2022-03-08 08:37:02 Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek hamle! ABD hazırlıklara başladı
Polonya'nın Ukrayna'ya savaş uçağı tedarik etme konusunun Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından ABD gündemine getirildiğini açıklayan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Polonya hükümetinin bu senaryoyu reddetmesine rağmen, tedbir olarak bu yönde bir talep olması halinde nasıl adım atılacağına ilişkin çalışmalara başlandıklarının mesajını verdi. Olası bir savaş uçağı tedariki olması halinde Rusya-Ukrayna savaşında dengelerin değişebileceğine dikkat çekiliyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Polonya’nın Ukrayna’ya savaş uçağı tedarik etme konusunun Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından ABD gündemine getirildiğini açıkladı.