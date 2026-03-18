Rusya taktik verdi, İran yaptı! Ukrayna'da uygulanan yöntem ABD'nin canını okudu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rusya taktik verdi, İran yaptı! Ukrayna’da uygulanan yöntem ABD’nin canını okudu

Rusya ve İran arasındaki askeri işbirliği, Orta Doğu'daki dengeleri sarsacak bir boyuta ulaştı. Wall Street Journal’ın istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre Moskova, Tahran yönetimine sadece silah değil, aynı zamanda stratejik akıl ve anlık istihbarat sağlıyor. Rusya'nın Ukrayna işgalinde geliştirdiği "önce radarı kör et, sonra vur" taktiğinin, artık Orta Doğu'daki ABD üslerine karşı bizzat İran tarafından uygulandığı iddia ediliyor.

Rusya; uydu görüntüleri, gelişmiş İHA teknolojisi ve Ukrayna sahasındaki "saha tecrübesini" İran ile paylaşarak ABD güçlerine yönelik saldırıların kapasitesini artırdı. İran'ın, Rusya'dan aldığı taktiklerle ABD radar sistemlerini devre dışı bıraktığı ve saldırı başarı oranını yükselttiği belirtiliyor.

Rusya'nın İran'ın ABD güçlerini hedef almasına destek amacıyla Tahran yönetimine uydu görüntüleri ve gelişmiş insansız hava aracı (İHA) teknolojisi sağladığı iddia edildi. Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Rusya, İran'la istihbarat paylaşımı ve askeri işbirliğini genişletiyor.

Buna göre Rusya, İran'ın saldırı kapasitesini artırmak amacıyla uydu görüntüleri ve gelişmiş İHA teknolojisi sağlıyor. Kaynaklar, Rusya'nın "Shahed" türü İran yapımı İHA'lara ait kritik parçaları da İran'a sağladığını ifade etti. Böylece İran'ın iletişim, seyir ve hedefleme kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca Rusya'nın Ukrayna'da elde ettiği saha tecrübesini İran ile paylaştığı ifade edildi. Üst düzey bir Avrupalı istihbarat yetkilisi, Rusya'nın operasyonlarda kaç adet insansız hava aracının kullanılması ve bunların hangi irtifadan vuruş yapılacağı konusunda İran'a taktiksel bilgi sağlandığını iddia etti.

Ayrıca, Rusya'nın İran'a Orta Doğu'daki ABD askeri güçlerinin konumlarına ilişkin istihbarat sağladığı ileri sürüldü. İki ülke arasındaki işbirliğinin son dönemde daha da derinleştiği, Rusya'nın İran'a doğrudan uydu görüntüleri sağladığı savunuldu. Rusya'nın sağladığı bu istihbarat akışının İran'ın bölgedeki ABD radar sistemlerine yönelik son saldırılarında belirleyici rol oynadığı düşünülüyor.

İran'ın füze saldırıları öncesinde İHA'ları kullanarak radar sistemlerini devre dışı bırakmaya dayalı stratejisinin Rusya'nın Ukrayna'da uyguladığı yöntemlerle büyük benzerlik taşıdığı belirtildi.

Bu taktikle birlikte İran'ın ABD ve Körfez ülkelerine ait askeri hedeflere yönelik saldırılarının başarı oranının arttığı kaydedildi.

Rusya'nın bu hamlelerle İran'ın ABD ve İsrail karşısındaki direncini artırmayı amaçladığı, bu çatışma ortamının Rusya'ya askeri ve ekonomik açıdan avantaj sağladığı ve Moskova yönetiminin bu durumu sürdürmek istediği ifade edildi.

Yorumlar

Busavaş degil

Tatbikat kime karşı
