Rusya taktik verdi, İran yaptı! Ukrayna’da uygulanan yöntem ABD’nin canını okudu
Rusya ve İran arasındaki askeri işbirliği, Orta Doğu'daki dengeleri sarsacak bir boyuta ulaştı. Wall Street Journal’ın istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre Moskova, Tahran yönetimine sadece silah değil, aynı zamanda stratejik akıl ve anlık istihbarat sağlıyor. Rusya'nın Ukrayna işgalinde geliştirdiği "önce radarı kör et, sonra vur" taktiğinin, artık Orta Doğu'daki ABD üslerine karşı bizzat İran tarafından uygulandığı iddia ediliyor.