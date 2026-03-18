Duyanlar şaşkına döndü! ‘Tarçın'ın karnından çıkan taş sayısı şoke etti

Sonrasında röntgen çektiğimizde idrar kesesinde birçok taşın olduğunu fark ettik. İyice emin olmak için de ultrason muayenesi yaptık ve taşları teyit ettikten sonra ameliyat ile almaya karar verdik. Operasyondan önce kan aldık, hemogram ve biyokimya değerlerine baktığımızda değerlerinde bir yükselme vardı. Taşların fazla olmasından dolayı biz yine de bu ameliyatı gerçekleştirme kararı aldık. Ameliyata aldıktan sonra idrar kesesini açtık ve içerisinden irili ufaklı yaklaşık 140 tane taş çıkardık. Daha sonra keseyi düzgün bir şekilde temizledikten sonra kapattık" diye konuştu.