Duyanlar şaşkına döndü! ‘Tarçın'ın karnından çıkan taş sayısı şoke etti
IHA Giriş Tarihi:

Duyanlar şaşkına döndü! ‘Tarçın'ın karnından çıkan taş sayısı şoke etti

Sivas'ta 'Tarçın' isimli bir köpeğin idrar kesesinden ameliyatla 140 taş çıkartıldı.

Foto - Duyanlar şaşkına döndü! ‘Tarçın'ın karnından çıkan taş sayısı şoke etti

Sivas'ta ‘Tarçın' isimli köpek, uzun süredir devam eden idrar yolu rahatsızlığı nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Foto - Duyanlar şaşkına döndü! ‘Tarçın'ın karnından çıkan taş sayısı şoke etti

Daha önce farklı kliniklerde tedavi görmesine rağmen rahatsızlığı devam eden Tarçın'ın yapılan muayene ve görüntülemelerinde idrar kesesinde çok sayıda taş olduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonda Tarçın'ın idrar kesesi açılarak, içerisinden irili ufaklı yaklaşık 140 taş çıkarıldı. Ameliyat sonrası durumu iyi olan Tarçın'ın tedavisine hastanede devam ediliyor.

Foto - Duyanlar şaşkına döndü! ‘Tarçın'ın karnından çıkan taş sayısı şoke etti

"Röntgen çektiğimizde idrar kesesinde birçok taşın olduğunu fark ettik" Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini ifade eden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Tunahan Sancak, "Hastamızın adı Tarçın. Tarçın şehir merkezindeki bir klinikte bir yıldır idrar yolu ile alakalı tedaviler gördükten sonra sağlık sorunları yine aynı şekilde devam ettiğinden dolayı bize getirildi. Biz de yaptığımız muayeneler sonucu karın bölgesinde bir hassasiyet gördük. Bu duruma karşı tepki de veriyordu.

Foto - Duyanlar şaşkına döndü! ‘Tarçın'ın karnından çıkan taş sayısı şoke etti

Sonrasında röntgen çektiğimizde idrar kesesinde birçok taşın olduğunu fark ettik. İyice emin olmak için de ultrason muayenesi yaptık ve taşları teyit ettikten sonra ameliyat ile almaya karar verdik. Operasyondan önce kan aldık, hemogram ve biyokimya değerlerine baktığımızda değerlerinde bir yükselme vardı. Taşların fazla olmasından dolayı biz yine de bu ameliyatı gerçekleştirme kararı aldık. Ameliyata aldıktan sonra idrar kesesini açtık ve içerisinden irili ufaklı yaklaşık 140 tane taş çıkardık. Daha sonra keseyi düzgün bir şekilde temizledikten sonra kapattık" diye konuştu.

Foto - Duyanlar şaşkına döndü! ‘Tarçın'ın karnından çıkan taş sayısı şoke etti

"Bu taşları incelemeye yollayacağız" Hayvanlara çeşme sularının verilmemesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Tunahan Sancak, "İdrar taşları genelde ürik asit, kalsiyum ve okzalat gibi maddelerin yoğunlaşıp kristalleşmesiyle oluşur. Hayvanlarda bunun başlıca sebepleri ise az su içme, yüksek proteinli diyetler ve idrar yolu enfeksiyonları gibi durumlardır. Bu süreçte hayvan sahiplerinin idrar çıkışlarına, su içme sıklıklarına dikkat etmeleri ve hayvanları çeşme sularından uzak tutmaları gerekmektedir.

Foto - Duyanlar şaşkına döndü! ‘Tarçın'ın karnından çıkan taş sayısı şoke etti

Bundan sonraki süreçte medikal tedavi ile birlikte hem mama değişikliği hem de antibiyotik tedavileriyle süreci devam ettireceğiz. Bu taşları incelemeye yollayacağız ve daha sonra bu taşların oluşumunu engelleyecek çözümler üretmeyi, ameliyat sonrası süreçte nasıl bir tedavi yolu izleyeceğimizi belirlemeyi hedefliyoruz. Şu an için süreç gayet güzel ilerliyor, Tarçın da kendine geldi" dedi.

