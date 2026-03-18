Ramazan Bayramı'na özel su böreği tarifi! 5 adımda fırında: Müthiş lezzet...
Ramazan Bayramı'nda ikramlıkların en güzel tadı olan su böreği için evde rahatlıkla yapabileceğiniz o tarif...
Ramazan Bayramı'nda ikramlıkların en güzel tadı olan su böreği için evde rahatlıkla yapabileceğiniz o tarif...
Ramazan Bayramı'nın olmazsa olmazlarından biri de su böreği. Hamurun yoğrulmasından, yufkaların haşlanmasına kadar her adımın püf noktalarını hazırladık. İşte bayram sofralarınıza lezzet katacak 5 adımda su böreği tarifi.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, sofraların vazgeçilmezi su böreği için en kolay tarif merak ediliyor. Her lokmasında hafifliğiyle damaklarda iz bırakacak su böreği, hem pratik hem de lezzetli bir alternatif arayanlar için ideal. İşte, su böreğinin hamurundan iç harcına kadar tüm detaylar ve püf noktaları...
SU BÖREĞİNİN PÜF NOKTALARI Un mutlaka elenmiş olmalı Kullanılan belleğin lezzeti önemli Hamur çok iyi yoğrulmalıdır Su böreği ters çevirerek pişirilmelidir
SU BÖREĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER Hamur için malzemeler 6 adet yumurta Yarım çay bardağı ılık su 1 tatlı kaşığı tuz Yeteri kadar un
İç malzemeler Yarım demet maydanoz Bir yemek tabağı dolusu peynir Aralarını Yağlamak İçin 1 su bardağı eritilmiş tereyağı 1 çay bardağı sıvı yağ
YUFKALARI SUDA PİŞİRMEK İÇİN MALZEMELER 5 litrelik tencere 3,5 litre kaynar su 2 yemek kaşığı tuz 2 diş limon tuzu Ayrı ayrı iki leğende bol soğuk su ve süzgeç
5 ADIMDA SU BÖREĞİ TARİFİ 1. Su böreği tarifi için öncelikle malzemeleri hazırlayın. Unu ele alın ve büyük bir kaba alın. Tuzu ekleyin. Yumurtayı katıp, kenarlardan başlayarak, yumurtayı içeren yedirerek yoğurun. Hamurun toparlanması için yavaş yavaş suyunu ekleyin. Toparlanan hamuru, mutfak tezgâhınızın üzerine alın. Uzun bir süre iyice özleşene kadar en az 40 dakika hamur yoğurun ve en az 1,5 saat hamurun üzerine bir bez örtün ve bekletin. 2. Hazırladığınız hamuru 10 eşit parçaya ayırın ve üzerini kurumaması için bir bezle kapatın. Hamurun açacağı yeri unlayın. Hamur bezlerini oklava yoluyla incecik açın. Yufkaların ince olması su böreğinin püf noktasıdır. Her yufkayı bir bez üzerine serin. 10 hamur bezesini de açtıktan sonra kolay haşlamak için yufkaları üst üste koyun ve ortadan ve uzunlamasına keserek hepsini bir ve dörde bölmüş kayıtlı olun.
3. Açtığınız hamurları haşlamak için; derin bir sıkın sıcak su, tuz ve limon sıkın. Su kaynamış olmalı. Kaynayan suya açtığınız hamurları birer birer ilave edin. Sürekli kontrol edip bir kevgir yardımıyla parçalanmaması için çevirerek yumuşayana kadar haşlayın. Haşladığınız hamurları tel bir süzgecin üzerine alın ve sularının süzülmesini sağlayın.
4. Böreğin iç harcı için; maydanozu incecik kıyın. Beyaz peyniri sertliğine göre rendeleyin ya da bir çatal yardımıyla ezin. Kıyılmış maydanozla birlikte harmanlayın. İsteyenler kıvırmalı da yapabilir.
5. Fırın tepsisini belleği ile yağlayın. 1 kuru yufkayı tepsisinin en adına serin. Üzerine eritilmiş depolama gezdirin. Hazırladığınız peynirli iç harçtan üzerine serpiştirin. Daha sonra haşladığınız 1 yufkayı ekleyin. Ardından yine harcınızdan ilave edin. Bunu son olarak bir yufka kalana kadar yapın ve onu sakladığınız yufkanın üzerine mutlaka erimiş hafızada sürün.
En son kalan kuru yufkayı da tepsinin içine yerleştirin ve belleği sürün. Su böreğini, ayrılıkları 180 derece yayınlamak üzeri kızarana kadar devam edemezsiniz. Böreği ters çevirerek hem altının hem üstünün pişmesini sağlayın. Sıcacık nefis su böreği hazır. Afiyet olsun.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23