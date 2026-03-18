Ramazan Bayramı'na özel su böreği tarifi! 5 adımda fırında: Müthiş lezzet...

5 ADIMDA SU BÖREĞİ TARİFİ 1. Su böreği tarifi için öncelikle malzemeleri hazırlayın. Unu ele alın ve büyük bir kaba alın. Tuzu ekleyin. Yumurtayı katıp, kenarlardan başlayarak, yumurtayı içeren yedirerek yoğurun. Hamurun toparlanması için yavaş yavaş suyunu ekleyin. Toparlanan hamuru, mutfak tezgâhınızın üzerine alın. Uzun bir süre iyice özleşene kadar en az 40 dakika hamur yoğurun ve en az 1,5 saat hamurun üzerine bir bez örtün ve bekletin. 2. Hazırladığınız hamuru 10 eşit parçaya ayırın ve üzerini kurumaması için bir bezle kapatın. Hamurun açacağı yeri unlayın. Hamur bezlerini oklava yoluyla incecik açın. Yufkaların ince olması su böreğinin püf noktasıdır. Her yufkayı bir bez üzerine serin. 10 hamur bezesini de açtıktan sonra kolay haşlamak için yufkaları üst üste koyun ve ortadan ve uzunlamasına keserek hepsini bir ve dörde bölmüş kayıtlı olun.