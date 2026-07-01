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Ekonomi
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Rusya Merkez Bankası'ndan enflasyon mesajı

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AA Giriş Tarihi:

Rusya Merkez Bankası'ndan enflasyon mesajı

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Yakıt sorunları enflasyon göstergelerine yansıyabilir" ifadeleri kullanıldı.

#1
Foto - Rusya Merkez Bankası'ndan enflasyon mesajı

Rusya Merkez Bankası, politika faizi toplantısına ilişkin yayımladığı değerlendirme raporunda, benzin ve dizel fiyatlarındaki artışın diğer mal ve hizmetlerin fiyatlarına da yansıyabileceği belirtildi.

#2
Foto - Rusya Merkez Bankası'ndan enflasyon mesajı

Raporda, yakıt fiyatlarındaki artışın, mayıs ortasından itibaren hızlandığına işaret edilerek benzin ve dizel yakıtın tüketici sepetinde yer alması nedeniyle söz konusu yükselişin enflasyonu doğrudan etkilediği aktarıldı.

#3
Foto - Rusya Merkez Bankası'ndan enflasyon mesajı

Akaryakıt maliyetlerindeki yükselişin ulaşım ve üretim giderleri üzerinden diğer ürün ve hizmetlerin fiyatlarını artırabileceği aktarılan raporda, benzin fiyatlarının hane halkı ve şirketlerin enflasyon beklentileri açısından önemli bir gösterge niteliği taşıdığı vurgulandı.

#4
Foto - Rusya Merkez Bankası'ndan enflasyon mesajı

Raporda, “Yakıt sorunları ve fiyatlarındaki artış, maliyetlerin ve enflasyon beklentilerinin yükselmesi yoluyla ikincil etkiler yaratabilir ve kalıcı enflasyon göstergelerine yansıyabilir.” değerlendirmesine yer verildi.

#5
Foto - Rusya Merkez Bankası'ndan enflasyon mesajı

Bu arada, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken Rus hükümeti akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman satış ve ihracat kısıtlamalarına başvuruyor. Öte yandan, ülkede Moskova ve St. Petersburg şehirleri dahil olmak üzere yaklaşık 40 bölgede akaryakıt satışında kısıtlamalar uygulanıyor.

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