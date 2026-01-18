Rusya duyurdu: Türkiye sessizce incelemeye aldı çünkü çıkarları var

“Türkiye ve Brezilya, iklimin tarım ve balıkçılık da dahil olmak üzere tarım üzerindeki etkisini incelemek için Arktik'i bir test alanı olarak değerlendiriyor. Türkiye ve Brezilya'nın Arktik'te araştırma çıkarları var. Örneğin, iklimin bitki örtüsü, tarım ve balıkçılık üzerindeki etkisini ve Arktik'teki süreçlere de bağlı olan kentsel su teminini inceliyorlar."