Rusya duyurdu: Türkiye sessizce incelemeye aldı çünkü çıkarları var
Rus akademisyen Podoplekin, Türkiye'nin Arktika'da kritik bir araştırmaya imza attığını duyurdu.
Rus akademisyen Podoplekin, Türkiye'nin Arktika'da kritik bir araştırmaya imza attığını duyurdu.
Türkiye’nin, Arktik ikliminin balıklar üzerindeki etkisini incelediği ifade edildi.
Rus akademisyen Andrey Podoplekin, Türkiye ve Brezilya'nın Arktik'te araştırma çıkarları var” dedi.
Rus URA.RU haber ajansına konuşan Rusya Bilimler Akademisi Ural Arktik Çalışmaları Federal Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Podoplekin, şunları söyledi:
“Türkiye ve Brezilya, iklimin tarım ve balıkçılık da dahil olmak üzere tarım üzerindeki etkisini incelemek için Arktik'i bir test alanı olarak değerlendiriyor. Türkiye ve Brezilya'nın Arktik'te araştırma çıkarları var. Örneğin, iklimin bitki örtüsü, tarım ve balıkçılık üzerindeki etkisini ve Arktik'teki süreçlere de bağlı olan kentsel su teminini inceliyorlar."
URA. RU ise yorumunda, “2023 yazında Brezilya, Arktik I olarak adlandırılan ilk Arktik Çemberi seferini başlattı. Misyonun amacı, ülkenin kuzey kıyıları için tehdit oluşturan Arktik'teki iklim değişikliğinin etkileri hakkında bilgi toplamaktı. Bu arada Türkiye, bölgedeki siyasi ağırlığını ve etkisini artırmak için Arktik Konseyi'nde gözlemci statüsü arıyor” dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23