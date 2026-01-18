  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tarih verdi: Gram altın 2500 lira değişecek Rusya duyurdu: Türkiye sessizce incelemeye aldı çünkü çıkarları var Kuru öksürüğü bıçak gibi kesiyor: Öksürük ilacı niyetiyle için soğanı bir kez de böyle deneyin Arap ülkesinde 85 yıllık sessizlik bozuldu: Nesli tükenme tehlikesi altındaki dev ayak çöle geri dönüyor! Her masada varız! Türkiye'den aldıkları silahlarla pek çok şehri kurtardılar, AMAZON 4×4 kameralara takıldı Ve takım Fatih Terim’e emanet! Takımın kaptanı olacak: Sonunda geri dönüyor İmparator Mantarı nedir? Can alabilir: Mantarlar, ne bitki ne de hayvan... Gaz alma operasyonu mu yoksa?!? Kavukcu, Madrid'te: Haydi hayırlı olsun diyelim mi? Haydi hayırlı olsun: 100 binden fazla kişi tapu sahibi olacak
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Rusya duyurdu: Türkiye sessizce incelemeye aldı çünkü çıkarları var
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rusya duyurdu: Türkiye sessizce incelemeye aldı çünkü çıkarları var

Rus akademisyen Podoplekin, Türkiye'nin Arktika'da kritik bir araştırmaya imza attığını duyurdu.

#1
Foto - Rusya duyurdu: Türkiye sessizce incelemeye aldı çünkü çıkarları var

Türkiye’nin, Arktik ikliminin balıklar üzerindeki etkisini incelediği ifade edildi.

#2
Foto - Rusya duyurdu: Türkiye sessizce incelemeye aldı çünkü çıkarları var

Rus akademisyen Andrey Podoplekin, Türkiye ve Brezilya'nın Arktik'te araştırma çıkarları var” dedi.

#3
Foto - Rusya duyurdu: Türkiye sessizce incelemeye aldı çünkü çıkarları var

Rus URA.RU haber ajansına konuşan Rusya Bilimler Akademisi Ural Arktik Çalışmaları Federal Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Podoplekin, şunları söyledi:

#4
Foto - Rusya duyurdu: Türkiye sessizce incelemeye aldı çünkü çıkarları var

“Türkiye ve Brezilya, iklimin tarım ve balıkçılık da dahil olmak üzere tarım üzerindeki etkisini incelemek için Arktik'i bir test alanı olarak değerlendiriyor. Türkiye ve Brezilya'nın Arktik'te araştırma çıkarları var. Örneğin, iklimin bitki örtüsü, tarım ve balıkçılık üzerindeki etkisini ve Arktik'teki süreçlere de bağlı olan kentsel su teminini inceliyorlar."

#5
Foto - Rusya duyurdu: Türkiye sessizce incelemeye aldı çünkü çıkarları var

URA. RU ise yorumunda, “2023 yazında Brezilya, Arktik I olarak adlandırılan ilk Arktik Çemberi seferini başlattı. Misyonun amacı, ülkenin kuzey kıyıları için tehdit oluşturan Arktik'teki iklim değişikliğinin etkileri hakkında bilgi toplamaktı. Bu arada Türkiye, bölgedeki siyasi ağırlığını ve etkisini artırmak için Arktik Konseyi'nde gözlemci statüsü arıyor” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arap ülkesi İHA'larla vuruldu: Ölü ve yaralı askerler var
Gündem

Arap ülkesi İHA'larla vuruldu: Ölü ve yaralı askerler var

Yemen'in Şebya vilayetine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda asker hayatını kaybetti.

Veysel çekil bir kenara, metresi gölgeleme!
Gündem

Veysel çekil bir kenara, metresi gölgeleme!

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki jet ve metres iddialarını perdelemek için Sözcü gazetesinin kurgu ..
Karabük Üniversitesi’ne yapılan saldırılar planlı
Gündem

Karabük Üniversitesi’ne yapılan saldırılar planlı

Eğitim alanında attığı adımlar ve hayata geçirdiği başarılı projelerle dikkat çeken ve bu sebeple laikçi azınlık ve güdümlü medyasının hedef..
Suriye askeri teröristi Türkçe tokatladı: Kandil’in köpekleri bunlar!
Gündem

Suriye askeri teröristi Türkçe tokatladı: Kandil’in köpekleri bunlar!

Suriye ordusundan bir askerin, esir aldıkları PKK/YPG’li teröristi Türkçe tokatladığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videoda askerin..
Gazeteci Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na ‘Kul Hakkı’ Ayarı: ‘Biz sizin fonladığınız o gazeteci kılıklı şahıslardan değiliz’
Gündem

Gazeteci Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na ‘Kul Hakkı’ Ayarı: ‘Biz sizin fonladığınız o gazeteci kılıklı şahıslardan değiliz’

Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun, eşine yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddialarını dile getiren gazetecileri "kul hakkı yemekle" suçla..
Köşeye sıkışan Abdi Şam’a koştu! Şara ile görüşmeye gitti!
Dünya

Köşeye sıkışan Abdi Şam’a koştu! Şara ile görüşmeye gitti!

Demokratik Suriye Güçleri (SDG) elebaşı Mazlum Abdi'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23