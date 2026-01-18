Dünyadaki gümüş rezervinin yüzde 22'si orada! Tamı tamına 140 bin metrik ton, yerin altı kaynıyor

Küresel gümüş piyasası, sanayi talebinin etkisiyle 2021 yılından bu yana kalıcı bir yapısal açık veriyor. Arzın giderek sıkılaşmasıyla birlikte gümüş fiyatları, artan arz-talep açığına paralel olarak da yükselerek yeni zirvelere ulaşıyor. Gümüş, 2026’nın başında bir kez daha güçlü bir yükseliş sergileyerek, piyasa temellerinin daha da sıkılaşmasıyla yeni rekor seviyelere çıktı. Vadeli işlem fiyatları, Çin’in ihracat kısıtlamaları, yeşil teknolojilerden kaynaklanan artan talep ve gümüşe güvenli liman varlığı olarak yeniden ilginin etkisiyle yükseldi. Son on yılda küresel gümüş arzı ile talebi arasındaki ayrışmanın nasıl derinleştiğini görülürken, arz artışı görece yatay seyrediyor ancak talepte yaşanan güçlü yükseliş, piyasada yapısal açık oluşmasına neden oluyor. Veriler Silver Institute’den derlenirken, toplam gümüş arzı; maden üretimi, geri dönüşüm, net hedge arzı ve resmi sektörün net satışlarını kapsıyor. Toplam talep ise sanayi kullanımı, fotoğrafçılık, mücevher, gümüş eşya, fiziki yatırım ve net hedge talebinden oluşuyor.