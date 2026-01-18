Amerikalılar duyurdu: Türkiye'den Bayraktar TB2, TB3 ve ANKA 3 alacaklar
ABD merkezli küresel savunma yayın organı The Defense Post, Türkiye'den Bayraktar TB2 ve TB3 SİHA ile ANKA 3'ü isteyen ülkeyi açıkladı.
ABD merkezli savunma yayın organı The Defense Post’ta yayımlanan analizler, Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayiinde küresel ölçekte kalıcı bir konumlanma sürecine girdiğini ortaya koydu. 2025 yılında savunma ve havacılık ihracatını 10 milyar doların üzerine çıkaran Türkiye, yüzde 48’lik artışla NATO ve Avrupa pazarlarında ağırlığını artırırken, Asya-Pasifik bölgesinde de yeni stratejik ortaklıkların eşiğine geldi. Analizlerde, Portekiz, İspanya ve Romanya gibi Avrupa ülkeleriyle imzalanan askeri projelerin yanı sıra yerli üretim hamleleri, yeni nesil savunma sistemleri ve Japonya ile gelişen savunma diplomasisinin, Türkiye’yi küresel savunma tedarik zincirinde uzun vadeli bir aktör haline getirdiği vurgulandı.
The Defense Post’ta yer alan bilgilere göre, 2025 yılında Türkiye’nin savunma ihracatının yaklaşık yüzde 56’sı Avrupa ülkeleri, NATO üyeleri ve ABD’ye gerçekleştirildi. Toplam 10 milyar dolarlık ihracatın 9,8 milyar doları savunma ürünlerinden, 184 milyon doları ise hizmet kalemlerinden oluştu. Aralık ayında tek başına 2,5 milyar doları aşan ihracat, yılın genel performansında belirleyici rol oynadı.
Analizlerde, Portekiz Donanması için askeri gemi projeleri, İspanya’ya HÜRJET eğitim uçakları ya da Romanya’ya açık deniz karakol gemileri gibi sözleşmelerin Türkiye’nin Avrupa savunma pazarındaki konumunu güçlendirdiği ifade edildi.
ABD’li savunma analistlerine göre Türkiye’nin ihracat artışındaki temel unsurlardan biri, yerli üretim kapasitesine yapılan yatırımlar oldu. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından tanıtılan 130 mm’lik BALKIN füzesinin, radar güdümlü tehditlere karşı geliştirilmiş yeni nesil bir deniz savunma çözümü sunduğu vurgulandı. Aynı dönemde Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda Türkiye’nin ilk yerli denizaltısının inşasına başlanması ve “Çelik Kubbe” çok katmanlı hava savunma sistemi kapsamında yaklaşık 6,5 milyar dolarlık sözleşmeler imzalanması, Ankara’nın dışa bağımlılığı azaltma ve savunma ihracatı hedefini destekleyen gelişmeler olarak değerlendirildi.
The Defense Post’ta yer alan ikinci analizde ise Türkiye’nin Asya-Pasifik bölgesine yönelik savunma diplomasisine dikkat çekildi. Türkiye ile Japonya arasında savunma sanayii iş birliğinin “stratejik” seviyeye çıkabileceği değerlendirmesine yer verilen analizde, Japonya’nın Türk insansız hava araçlarını incelemeye aldığı belirtildi.
ANKA, Bayraktar TB2 ve TB3 sistemlerinin Tokyo’nun savunma planlamasında gündeme geldiği aktarılırken, iki ülke arasında deniz güvenliği, insansız sistemler, eğitim ve hava savunma teknolojileri başlıklarında temasların sürdüğü ifade edildi. Mart ayında Türk savunma heyetinin Tokyo’ya yapacağı ziyaretin, güçlü bir iş birliği anlaşmasının önünü açabileceği kaydedildi.
KAYNAK: HABERGLOBAL
