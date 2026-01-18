Amerikalılar duyurdu: Türkiye'den Bayraktar TB2, TB3 ve ANKA 3 alacaklar

ABD’li savunma analistlerine göre Türkiye’nin ihracat artışındaki temel unsurlardan biri, yerli üretim kapasitesine yapılan yatırımlar oldu. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından tanıtılan 130 mm’lik BALKIN füzesinin, radar güdümlü tehditlere karşı geliştirilmiş yeni nesil bir deniz savunma çözümü sunduğu vurgulandı. Aynı dönemde Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda Türkiye’nin ilk yerli denizaltısının inşasına başlanması ve “Çelik Kubbe” çok katmanlı hava savunma sistemi kapsamında yaklaşık 6,5 milyar dolarlık sözleşmeler imzalanması, Ankara’nın dışa bağımlılığı azaltma ve savunma ihracatı hedefini destekleyen gelişmeler olarak değerlendirildi.