Sağlık
Mide kanseri sessiz İlerliyor: Sıcak yiyeler sessizce geliyor! Prof. Dr. Yavuz Selim çağrı yaptı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mide kanseri sessiz İlerliyor: Sıcak yiyeler sessizce geliyor! Prof. Dr. Yavuz Selim çağrı yaptı

Mide kanseri çoğu zaman yıllar içerisinde yavaş ilerler. Günümüzde mide kanseri, sık karşılaşılan ve çoğu zaman başlangıçta sessiz ilerleyen ciddi bir sağlık problemidir. aşırı sıcak yiyecek ve içecek tüketimi tansiyonun düşmesine neden olabilir. Uzmanı önemli uyarılar yaptı.

Mide kanseri sessiz İlerliyor: Sıcak yiyeler sessizce geliyor! Prof. Dr. Yavuz Selim çağrı yaptı

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, aşırı sıcak yiyecek ve içecek tüketimi hakkında konuştu. Başta yemek borusu kanseri, mide kanseri olmak üzere birçok ciddi sağlık sorununa yol açabileceği konusunda önemli uyarılarda bulundu. Konu ile ilgili tüm detaylar...

Mide kanseri sessiz İlerliyor: Sıcak yiyeler sessizce geliyor! Prof. Dr. Yavuz Selim çağrı yaptı

Sıcak çay ve kahve alışkanlığının toplumda oldukça yaygın olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yıldırım, özellikle sabahları aceleyle içilen çok sıcak içeceklerin ve kış aylarında vücudu ısıtmak amacıyla tüketilen sıcak yiyeceklerin masum görülmemesi gerektiğini vurguladı. Mide kanseri, sinsi ilerleyişi nedeniyle en geç fark edilen kanser türleri arasında yer alıyor.

Mide kanseri sessiz İlerliyor: Sıcak yiyeler sessizce geliyor! Prof. Dr. Yavuz Selim çağrı yaptı

“Sıcak yemeyi ve içmeyi seviyorsanız artık bir kez daha düşünmelisiniz” diyen Yıldırım, bu alışkanlığın uzun vadede ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Yapılan bilimsel araştırmalara değinen Prof. Dr. Yıldırım, 60–70 derecenin üzerindeki yiyecek ve içeceklerin düzenli tüketilmesinin kanser riskini artırdığının net şekilde ortaya konulduğunu belirtti.

Mide kanseri sessiz İlerliyor: Sıcak yiyeler sessizce geliyor! Prof. Dr. Yavuz Selim çağrı yaptı

Araştırmalara göre aşırı sıcak tüketim; Yemek borusu kanseri riskini artırıyor, Ağız içinde yaralara (aftlara) neden oluyor, Mide ağrısı ve mide kanseri riskini yükseltiyor, Gırtlak kanseri ihtimalini artırıyor, Dil ve dişlere ciddi zararlar veriyor. DOKULAR ZARAR GÖRÜYOR, RİSK KATLANIYOR Ağızdan mideye kadar olan sindirim yolunun yıllar boyunca tekrarlayan şekilde yüksek sıcaklığa maruz kalmasının, bu bölgelerdeki dokuların ve proteinlerin yapısını bozduğunu ifade eden Yıldırım, bu durumu “denatürasyon” olarak tanımladı. Bu yapısal bozulmanın kanser gelişimi için önemli bir zemin oluşturduğunu belirten Yıldırım, sürecin uzun yıllara yayılan bir alışkanlık sonucu ortaya çıktığını söyledi. Prof. Dr. Yıldırım, zaman zaman farkında olmadan ağıza alınan sıcak çay ya da yemeğin doğrudan kansere yol açmayacağını, ancak bunun alışkanlık haline gelmesi durumunda riskin ciddi oranda arttığını vurguladı. Risk faktörlerinin birleştiğinde tehlikenin daha da büyüdüğüne dikkat çeken Yıldırım, şu uyarılarda bulundu: Acılı ve baharatlı yiyecekler, Sigara ve alkol kullanımı, Sürekli sıcak yeme ve içme alışkanlığı bir araya geldiğinde mide ve yemek borusu kanseri riskinin katlanarak arttığını ifade etti. Mide kanseri veya gastrik kanser, sindirim sistemi organlarından midenin herhangi bir parçasından gelişebilen bir kanser türü. Başta yemek borusu ve ince bağırsak olmak üzere başka organlara da metastaz yapabilir. Mortalite oranlarına göre kadınlarda 3., erkeklerde 2. kanser türüdür. Mide kanserinin belirtileri nelerdir? Mide kanseri, halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı ve bir şey yiyip içerken takılma hissi, mide bölgesinde ve sırta vuran ağrı.

