Mide kanseri sessiz İlerliyor: Sıcak yiyeler sessizce geliyor! Prof. Dr. Yavuz Selim çağrı yaptı

Araştırmalara göre aşırı sıcak tüketim; Yemek borusu kanseri riskini artırıyor, Ağız içinde yaralara (aftlara) neden oluyor, Mide ağrısı ve mide kanseri riskini yükseltiyor, Gırtlak kanseri ihtimalini artırıyor, Dil ve dişlere ciddi zararlar veriyor. DOKULAR ZARAR GÖRÜYOR, RİSK KATLANIYOR Ağızdan mideye kadar olan sindirim yolunun yıllar boyunca tekrarlayan şekilde yüksek sıcaklığa maruz kalmasının, bu bölgelerdeki dokuların ve proteinlerin yapısını bozduğunu ifade eden Yıldırım, bu durumu “denatürasyon” olarak tanımladı. Bu yapısal bozulmanın kanser gelişimi için önemli bir zemin oluşturduğunu belirten Yıldırım, sürecin uzun yıllara yayılan bir alışkanlık sonucu ortaya çıktığını söyledi. Prof. Dr. Yıldırım, zaman zaman farkında olmadan ağıza alınan sıcak çay ya da yemeğin doğrudan kansere yol açmayacağını, ancak bunun alışkanlık haline gelmesi durumunda riskin ciddi oranda arttığını vurguladı. Risk faktörlerinin birleştiğinde tehlikenin daha da büyüdüğüne dikkat çeken Yıldırım, şu uyarılarda bulundu: Acılı ve baharatlı yiyecekler, Sigara ve alkol kullanımı, Sürekli sıcak yeme ve içme alışkanlığı bir araya geldiğinde mide ve yemek borusu kanseri riskinin katlanarak arttığını ifade etti. Mide kanseri veya gastrik kanser, sindirim sistemi organlarından midenin herhangi bir parçasından gelişebilen bir kanser türü. Başta yemek borusu ve ince bağırsak olmak üzere başka organlara da metastaz yapabilir. Mortalite oranlarına göre kadınlarda 3., erkeklerde 2. kanser türüdür. Mide kanserinin belirtileri nelerdir? Mide kanseri, halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı ve bir şey yiyip içerken takılma hissi, mide bölgesinde ve sırta vuran ağrı.