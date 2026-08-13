Rusya bir şeyler deniyor: Bayraktar TB2 SİHA'ların yanına Şahid-136'ları gönderdiler
Rusya, Bayraktar TB2 SİHA ve AKINCI insansız hava araçlarını aktif olarak kullanan ülkeye Şahid-136'ları göndererek operasyonlara katılmasını sağladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya, Bayraktar TB2 SİHA ve AKINCI insansız hava araçlarını aktif olarak kullanan ülkeye Şahid-136'ları göndererek operasyonlara katılmasını sağladı.
Mepanews'te yer alan habere göre, Mali cuntasının, Rusya ile yürüttüğü askeri işbirliği kapsamında ülkenin kuzeyinde Şahid tipi kamikaze İHA'ları kullanmaya başladığına ilişkin ilk doğrulanmış kanıtların ortaya çıktığı belirtildi. Bellingcat ve Jeune Afrique tarafından yapılan açık kaynak araştırmalarında, Temmuz 2026'da Mali'nin kuzeyinde gerçekleştirilen ve beş gün arayla düzenlenen iki ayrı saldırının Şahid tipi tek yönlü saldırı İHA'larıyla gerçekleştirildiği tespit edildi.
İlk saldırı 12 Temmuz'da Kidal'ın kuzeyindeki Inafarak bölgesinde gerçekleşti. İHA'nın ticari bir tesise isabet ettiği, binalar ile yakıt depolama tanklarında hasara yol açtığı belirlendi.
İkinci saldırı ise 17 Temmuz'da Cezayir sınırına yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Talhandak köyünü hedef aldı. Saldırıda petrol tankları taşıyan bir kamyonun imha edildiği ve bir sivil erkeğin hayatını kaybettiği bildirildi.
Bellingcat, söz konusu saldırıların Afrika'da Şahid tipi sistemlerin aktif şekilde kullanıldığına dair şimdiye kadarki en açık kaynak kanıtlarından bazılarını oluşturduğunu belirtiyor.
İHA'ların kesin üretim yeri mevcut görüntüler üzerinden doğrulanabilmiş değil. Ancak araştırmacıların görüştüğü uzmanlar, sistemlerin Rusya tarafından üretilmiş olabileceğini değerlendiriyor. Bunun temel nedenlerinden biri, Rusya'nın Afrika Kolordusu'nun (eski Wagner) Mali'deki varlığı ve Moskova'nın son dönemde Mali ordusuna yönelik askeri desteğinin giderek artması.
Tungsten Strategies'ten drone uzmanı Leo Jarry, İHA'ların Rusya üretimi olması halinde bunun Rusya'nın Mali ordusuna verdiği desteğin sahadaki görünür bir göstergesi olacağını belirtiyor.
Bu durum, Moskova'nın Sahel'deki askeri varlığının yalnızca danışmanlık, eğitim veya lojistik destekle sınırlı kalmadığını; giderek daha gelişmiş ve uzun menzilli saldırı sistemlerinin de bölgeye taşındığını gösteriyor.
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