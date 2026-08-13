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Rusya bir şeyler deniyor: Bayraktar TB2 SİHA'ların yanına Şahid-136'ları gönderdiler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Rusya bir şeyler deniyor: Bayraktar TB2 SİHA'ların yanına Şahid-136'ları gönderdiler

Rusya, Bayraktar TB2 SİHA ve AKINCI insansız hava araçlarını aktif olarak kullanan ülkeye Şahid-136'ları göndererek operasyonlara katılmasını sağladı.

#1
Foto - Rusya bir şeyler deniyor: Bayraktar TB2 SİHA'ların yanına Şahid-136'ları gönderdiler

Mepanews'te yer alan habere göre, Mali cuntasının, Rusya ile yürüttüğü askeri işbirliği kapsamında ülkenin kuzeyinde Şahid tipi kamikaze İHA'ları kullanmaya başladığına ilişkin ilk doğrulanmış kanıtların ortaya çıktığı belirtildi. Bellingcat ve Jeune Afrique tarafından yapılan açık kaynak araştırmalarında, Temmuz 2026'da Mali'nin kuzeyinde gerçekleştirilen ve beş gün arayla düzenlenen iki ayrı saldırının Şahid tipi tek yönlü saldırı İHA'larıyla gerçekleştirildiği tespit edildi.

#2
Foto - Rusya bir şeyler deniyor: Bayraktar TB2 SİHA'ların yanına Şahid-136'ları gönderdiler

İlk saldırı 12 Temmuz'da Kidal'ın kuzeyindeki Inafarak bölgesinde gerçekleşti. İHA'nın ticari bir tesise isabet ettiği, binalar ile yakıt depolama tanklarında hasara yol açtığı belirlendi.

#3
Foto - Rusya bir şeyler deniyor: Bayraktar TB2 SİHA'ların yanına Şahid-136'ları gönderdiler

İkinci saldırı ise 17 Temmuz'da Cezayir sınırına yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Talhandak köyünü hedef aldı. Saldırıda petrol tankları taşıyan bir kamyonun imha edildiği ve bir sivil erkeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

#4
Foto - Rusya bir şeyler deniyor: Bayraktar TB2 SİHA'ların yanına Şahid-136'ları gönderdiler

Bellingcat, söz konusu saldırıların Afrika'da Şahid tipi sistemlerin aktif şekilde kullanıldığına dair şimdiye kadarki en açık kaynak kanıtlarından bazılarını oluşturduğunu belirtiyor.

#5
Foto - Rusya bir şeyler deniyor: Bayraktar TB2 SİHA'ların yanına Şahid-136'ları gönderdiler

İHA'ların kesin üretim yeri mevcut görüntüler üzerinden doğrulanabilmiş değil. Ancak araştırmacıların görüştüğü uzmanlar, sistemlerin Rusya tarafından üretilmiş olabileceğini değerlendiriyor. Bunun temel nedenlerinden biri, Rusya'nın Afrika Kolordusu'nun (eski Wagner) Mali'deki varlığı ve Moskova'nın son dönemde Mali ordusuna yönelik askeri desteğinin giderek artması.

#6
Foto - Rusya bir şeyler deniyor: Bayraktar TB2 SİHA'ların yanına Şahid-136'ları gönderdiler

Tungsten Strategies'ten drone uzmanı Leo Jarry, İHA'ların Rusya üretimi olması halinde bunun Rusya'nın Mali ordusuna verdiği desteğin sahadaki görünür bir göstergesi olacağını belirtiyor.

#7
Foto - Rusya bir şeyler deniyor: Bayraktar TB2 SİHA'ların yanına Şahid-136'ları gönderdiler

Bu durum, Moskova'nın Sahel'deki askeri varlığının yalnızca danışmanlık, eğitim veya lojistik destekle sınırlı kalmadığını; giderek daha gelişmiş ve uzun menzilli saldırı sistemlerinin de bölgeye taşındığını gösteriyor.

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