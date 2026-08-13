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15 yaşındaki Emir'i yorgun mermi hayattan koparmıştı... Bakan Gürlek ailesini kabul etti

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15 yaşındaki Emir'i yorgun mermi hayattan koparmıştı... Bakan Gürlek ailesini kabul etti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon'da, yorgun merminin hayattan kopardığı 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın ailesini kabul etti.

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Foto - 15 yaşındaki Emir'i yorgun mermi hayattan koparmıştı... Bakan Gürlek ailesini kabul etti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon'da 11 Ağustos 2021'de yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Emir Yuşa Atıcı'nın ailesini Trabzon Valiliği'nde kabul etti.

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Foto - 15 yaşındaki Emir'i yorgun mermi hayattan koparmıştı... Bakan Gürlek ailesini kabul etti

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı, görüşmede dosyada şimdiye kadar bir sonuç alınamadığını belirterek, "Bizim bütün umudumuz sizsiniz Sayın Bakanım. Faili meçhullerin araştırılması için verdiğiniz talimattan sonra dosya detaylı bir şekilde tekrar çalışılmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

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Foto - 15 yaşındaki Emir'i yorgun mermi hayattan koparmıştı... Bakan Gürlek ailesini kabul etti

Olayın özel ekip kurularak tekrar araştırılmasını isteyen Bakan Gürlek, "Biz, devlet olarak üzerimize düşen neyse yapacağız. İrademiz de bu yönde. Net olarak bu olayı çözmek istiyoruz. Arkadaşlarımız da çalışıyor. Sürekli olarak siz de istişare halinde olun." açıklamasında bulundu.

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Foto - 15 yaşındaki Emir'i yorgun mermi hayattan koparmıştı... Bakan Gürlek ailesini kabul etti

Emir Yuşa Atıcı'nın annesi Asiye Atıcı da Bakan Gürlek'e teşekkür etti.

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Yorumlar

ahmet

Ben anlamıyorum insanlar niye böyle, Trabzon halkı silahlı ve mermi atmayı maharet sanıyor o ailenin akrabaları, komşuları,arkadaşları o olaydan sonra bile mermi atmışlardır.Acılı aile ve silaha karşı olanlar niye Trabzon meydanında toplanıp başka ailelerinde acı olayın başına gelmemesi için kamuoyu oluşturmuyorlar.
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