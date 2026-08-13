15 yaşındaki Emir'i yorgun mermi hayattan koparmıştı... Bakan Gürlek ailesini kabul etti

Olayın özel ekip kurularak tekrar araştırılmasını isteyen Bakan Gürlek, "Biz, devlet olarak üzerimize düşen neyse yapacağız. İrademiz de bu yönde. Net olarak bu olayı çözmek istiyoruz. Arkadaşlarımız da çalışıyor. Sürekli olarak siz de istişare halinde olun." açıklamasında bulundu.