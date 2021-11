Graff'ın zengin ve ünlü müşterileri hakkında gizli bilgileri çalan siber hackerlar, Ortadoğu'daki kraliyet ailelerinden özür diledi. Cesur 'sanal soygunu' gerçekleştiren Rus merkezli bir çete olan Conti, geçen hafta sonu The Mail on Sunday'in hırsızlığı ortaya çıkarmasından sonra Graff'tan çalınan 69 bin belgeyi aceleyle kaldırdı. Basın açıklamasında Conti, 'Suudi Arabistan, BAE ve Katar ailelerinin üyelerine ilişkin her türlü bilginin herhangi bir ifşa ve inceleme yapılmadan silineceğini' taahhüt etti: "Ekibimiz, Ekselansları Prens Muhammed bin Salman'dan ve yayında isimleri geçen Kraliyet Ailelerinin diğer üyelerinden, herhangi bir rahatsızlıktan dolayı özür diler'.