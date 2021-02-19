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'Rus saldırganlığına' karşı birlik açıklaması: Zırhlı araç ve askeri bot hibe ettiler

2021-02-19 21:45:12
'Rus saldırganlığına' karşı birlik açıklaması: Zırhlı araç ve askeri bot hibe ettiler

ABD'nin, Ukrayna Kara Kuvvetleri'ne 20 adet M1151 Humvee zırhlı araç ve 84 adet askeri bot hibe ettiği duyuruldu.

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Foto - Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'ın aktardığına göre, 20 adet Humvee zırhlı araç ve 84 adet şişme şişme askeri botun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi için Odesa'da tören düzenlendiğini belirtildi. Ukrayna Donanması Komutanı Tuğamiral Oleksiy Neizhpapa, iki ülkenin donanmaları arasındaki etkileşim ve ortaklığın stratejik öneme sahip olduğunu ve giderek genişlediğini ifade etti. Neizhpapa,

Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'ın aktardığına göre, 20 adet Humvee zırhlı araç ve 84 adet şişme şişme askeri botun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi için Odesa'da tören düzenlendiğini belirtildi. Ukrayna Donanması Komutanı Tuğamiral Oleksiy Neizhpapa, iki ülkenin donanmaları arasındaki etkileşim ve ortaklığın stratejik öneme sahip olduğunu ve giderek genişlediğini ifade etti. Neizhpapa, "Söz konusu desteğin arka planında, artık gücün 'Rus saldırganlığına karşı çıkan' halkların, askeri birliklerin ve tüm medeni dünyanın birliğinde olduğu fikri yatmakta. Her yıl ortak etkinliklerin sayısını artırıyoruz. Sürekli olarak Karadeniz'de bulunan ve Karadeniz bölgesinde güvenlik ve istikrarı koruyan ABD Donanması 6. Filosunun gelişmiş malzeme ve teknik yardım ve desteğinden dolayı teşekkür ederiz." dedi. Kaynak: star.com.tr

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