Rus medyası: Erdoğan ilan etti! Dünya gündemini belirledi

Rusya'nın Ukrayna işgalinin 500'üncü gününe girilirken İstanbul'a kritik bir ziyaret yapan Vladimir Zelenskiy, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi gece yarısı sona ererken, açıklamalar uluslararası haber ajansları tarafından dünyaya 'son dakika' koduyla geçildi. Agence France-Presse (AFP) haber ajansı, 'Zelenskiy ABD'nin misket bombasını güvenceye aldıktan sonra Erdoğan'ın NATO desteğini kazanıyor' başlığını kullandı. Associated Press (AP) haber ajansı ise, 'Zelenskiy'i ağırlayan Erdoğan Ukrayna'nın NATO üyeliğini hak ettiğini söylüyor' başlığını seçti. Ukrayna'nın NATO üyeliğine destek aramak için bir dizi Avrupa ülkesini ziyaret eden ve son olarak da İstanbul'a inen Vladimir Zelenskiy, 11 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta başlayacak NATO Zirvesi'ne davet edildi. 2008'de Bükreş'te yapılan NATO Zirvesi'nde Ukrayna ve Gürcistan'ın gelecekte ittifaka üye olacakları belirtildi ancak tarih verilmedi. Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna ve Gürcistan'ın dünyanın en büyük askeri ittifakına katılmasının doğrudan Moskova'nın güvenliğine tehdit oluşturduğunu söyledi. "Ukrayna NATO'ya üye olursa harekete geçeriz" tehdidini savuran Putin, 24 Şubat 2022'de Rus tanklarına saldırı emri verdi. Dünyanın kaderini değiştiren savaş sırasında Rusya'nın Batı komşusu Finlandiya NATO'ya katıldı, İsveç ise Türkiye'nin onayını bekliyor. Ukrayna'nın NATO'ya dahil olması ise artık iyiden iyiye dile getiriliyor.