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Rus medyası: Erdoğan ilan etti! Dünya gündemini belirledi

2023-07-08 13:11:34
Rus medyası: Erdoğan ilan etti! Dünya gündemini belirledi

İstanbul'da Zelenskiy'i ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Rusya'dan ABD'ye, Almanya'dan İngiltere ve Ukrayna'ya yayın organları tarafından ilk sayfadan verildi. The Guardian ise, Washington'dan gelen uyarıyı öne çıkarıyor.

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Foto - Rus medyası: Erdoğan ilan etti! Dünya gündemini belirledi

Rusya'nın Ukrayna işgalinin 500'üncü gününe girilirken İstanbul'a kritik bir ziyaret yapan Vladimir Zelenskiy, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi gece yarısı sona ererken, açıklamalar uluslararası haber ajansları tarafından dünyaya 'son dakika' koduyla geçildi. Agence France-Presse (AFP) haber ajansı, 'Zelenskiy ABD'nin misket bombasını güvenceye aldıktan sonra Erdoğan'ın NATO desteğini kazanıyor' başlığını kullandı. Associated Press (AP) haber ajansı ise, 'Zelenskiy'i ağırlayan Erdoğan Ukrayna'nın NATO üyeliğini hak ettiğini söylüyor' başlığını seçti. Ukrayna'nın NATO üyeliğine destek aramak için bir dizi Avrupa ülkesini ziyaret eden ve son olarak da İstanbul'a inen Vladimir Zelenskiy, 11 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta başlayacak NATO Zirvesi'ne davet edildi. 2008'de Bükreş'te yapılan NATO Zirvesi'nde Ukrayna ve Gürcistan'ın gelecekte ittifaka üye olacakları belirtildi ancak tarih verilmedi. Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna ve Gürcistan'ın dünyanın en büyük askeri ittifakına katılmasının doğrudan Moskova'nın güvenliğine tehdit oluşturduğunu söyledi. "Ukrayna NATO'ya üye olursa harekete geçeriz" tehdidini savuran Putin, 24 Şubat 2022'de Rus tanklarına saldırı emri verdi. Dünyanın kaderini değiştiren savaş sırasında Rusya'nın Batı komşusu Finlandiya NATO'ya katıldı, İsveç ise Türkiye'nin onayını bekliyor. Ukrayna'nın NATO'ya dahil olması ise artık iyiden iyiye dile getiriliyor.

#2
Foto - Rus medyası: Erdoğan ilan etti! Dünya gündemini belirledi

BAŞLIKLAR AYNI, VURGULAR FARKLI Amerikan Politico dergisi 'Ukrayna'nın NATO teşebbüsüne destek sunan Erdoğan, Putin'in gelecek ay Türkiye'yi ziyaret edeceğini söylüyor' başlığını seçti, Ağustos ayındaki Türk ve Rus liderlerin buluşmasında tahıl koridoru anlaşmasının masada CNN International 'Erdoğan Ukrayna'nın NATO üyeliğini hak ettiğini söylüyor' başlığıyla okurlarının karşısına çıkarken, İstanbul'daki buluşmanın özellikle Moskova tarafından yakından izlendiğini kaydetti. CNN International'la aynı başlığı tercih eden Al Jazeera, haberin spotunda Türkiye Cumhurbaşkanı'nın barış müzakerelerine geri dönüş çağrısı yaptığını bildirdi.

#3
Foto - Rus medyası: Erdoğan ilan etti! Dünya gündemini belirledi

BIDEN'IN UYARISINI ÖNE ÇIKARDILAR İngiliz Independent gazetesi 'Zelenskiy'i Türkiye'de ağırlayan Erdoğan, Ukrayna'nın NATO üyeliğini hak ettiğini söylüyor' derken, The Guardian 'Ukrayna NATO üyeliği için Türkiye'nin desteğini kazanıyor ancak Biden zamanlama için ihtiyatlı olunmasını istiyor' başlığını attı. Gazeteye göre, ABD lideri Joe Biden savaş sürerken askeri ittifaka katılmanın tehlikelerini gündeme getirip uyarıda bulunurken, Ukrayna lideri Zelenskiy savaşta kilit bir arabulucu olan Türkiye'nin desteğini selamlıyor.

#4
Foto - Rus medyası: Erdoğan ilan etti! Dünya gündemini belirledi

'AÇIKÇA GÜNDEME GETİRDİ' Alman televizyonu Tagesschau 'Erdoğan Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını istiyor' başlıklı haberinde İstanbul'daki randevunun ardından Türk liderin yeni bir tahıl anlaşmasını açıkça gündeme getirdiğini ve ayrıca NATO mesajı verdiğini aktardı. 'Erdoğan Zelenskiy'e destek veriyor-Ukrayna NATO üyeliğini hak ediyor' başlığıyla okurlarının karşısına çıkan Alman Spiegel dergisi ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kiev yönetiminin ittifaka katılmasına karşı olmadığını ancak barış müzakereleri için de baskı yaptığını vurguladı. RIA'DA EN ÇOK OKUNAN HABER Rus İzvestiya gazetesi, 'Erdoğan Ukrayna'nın NATO'ya dahil olma hakkı olduğunu ilan etti' başlıklı haberin yanı sıra, Washington'ın çekincelerini 'ABD, Ukrayna NATO'ya girerse Rusya ile savaş uyarısında bulunuyor' başlığıyla sundu. Resmi ajans RIA Novasti 'Erdoğan Ukrayna'nın NATO üyeliğini hak ettiğini söylüyor' başlığını tercih ederken, İstanbul'dan yapılan açıklamalar en çok okunan haber oldu.

#5
Foto - Rus medyası: Erdoğan ilan etti! Dünya gündemini belirledi

Birden çok haberi okurlarına ulaştıran Komsomolskaya Pravda gazetesi, 'Erdoğan Ukrayna NATO'ya üye olmayı hak ediyor dedi' ve 'Erdoğan Putin'in Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret etmesini beklediğini söylüyor' gibi başlıklar seçti. Rus Kommersant gazetesi 'Erdoğan Ukrayna'nın NATO üyeliğini hak ettiğine inanıyor' başlığını attı, Rossiyskaya Gazeta ise 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını hak ettiğini duyurdu' dedi. Ukrayna medyasından ise Ukrinform haber ajansı, Erdoğan'ın sözlerini video olarak sayfasına taşıdı ve 'Erdoğan: Ukrayna NATO üyeliğini hak ediyor' başlığını kullandı. Ukrayinska Pravda haber ajansı da aynı başlığı tercih etti. TSN multimedya internet sitesi ise 'Zelenskiy Erdoğan'la buluşması sırasında: Hiç kimsenin Karadeniz bölgesinde ülkemize ve insanlarımıza bir şey dayatma hakkı yoktur' dedi.

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