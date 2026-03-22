Rus isimden Türkiye'yi sarsacak teklif: Hemen yasaklansın
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ezber bozan çıkışlarıyla tanına Rusya Devlet Duması milletvekili Vitaly Milonov, Türkiye'yi yakından ilgilendiren teklifi gündeme getirdi.

Rusya Devlet Duması milletvekili Vitaly Milonov, Rus vatandaşlarının yurt dışına seyahat etmesinin sınırlandırılması gerektiğini savunarak, "Her şey dahil tatil zamanı değil" dedi. Milonov'un bu sert çıkışı ülkede seyahat özgürlüğü tartışmalarını yeniden başlattı.

Rusya'da tartışmalı çıkışlarıyla tanınan Milletvekili Vitaly Milonov, bu kez Rusların tatil alışkanlıklarını hedef aldı. Vatandaşların yurt dışı gezilerini sert bir dille eleştiren Milonov, seyahat kısıtlaması getirilmesi çağrısında bulundu.

Milonov, Rus vatandaşlarının dövizlerini yurt dışında harcamak yerine ülke içindeki turizm destinasyonlarına yönelmesi gerektiğini savundu. Rus vekil, "Şimdi yurt dışına seyahat etmenin zamanı değil. Elimizde Vyborg ve St. Petersburg gibi harika seçenekler var" diyerek yerli turizm vurgusu yaptı.

Özellikle Türkiye ve Mısır gibi ülkelerde popüler olan "her şey dahil" tatil sistemini de hedef tahtasına oturtan Milonov, bu tür seyahatlerin gereksiz ve yersiz olduğunu iddia etti. Rus vekilin bu tatil anlayışının Rus değerleriyle bağdaşmadığını ima eden sert ifadeleri, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tepki çekti.

Daha önce de bekar kadınların Türkiye'ye gitmesinin yasaklanmasını önererek tartışma yaratan Milonov'un bu önerisi kabul görürse Türk turizmi büyük bir darbe alabilir. Zira 2025 verilerine göre Türkiye'ye gelen yabancı turist sıralamasında Rusya 6,9 milyon kişi ile ilk sırada yer alıyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23