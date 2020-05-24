  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
7
Ruhani'den Erdoğan'a flaş çağrı

2020-05-24 17:22:12
Ruhani'den Erdoğan'a flaş çağrı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde sınırların açılması konusunda çağrıda bulundu.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

#2
Foto - İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan ile Ruhani, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan ile Ruhani, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

#3
Foto - Erdoğan ve Ruhani, Ramazan Bayramı nedeniyle birbirlerini tebrik etti.

Erdoğan ve Ruhani, Ramazan Bayramı nedeniyle birbirlerini tebrik etti.

#4
Foto - İran Cumhurbaşkanı,

İran Cumhurbaşkanı, "Mevcut koşullarda, hijyen kurallarına uyarak kara ve hava sınırlarının açılması, ticaret ve yük taşımacılığının yeniden başlatılması gerekiyor" dedi.

#5
Foto - Erdoğan da, bu konuda gerekli kararnameleri yayınlayacakları karşılığını verdi.

Erdoğan da, bu konuda gerekli kararnameleri yayınlayacakları karşılığını verdi.

#6
Foto - Koronavirüsle mücadele konusunda deneyim ve bilgi değişimi yapılmasını da konuşan Erdoğan ve Ruhani, bu sürecin fayda sağlayacağı görüşünü belirtti.

Koronavirüsle mücadele konusunda deneyim ve bilgi değişimi yapılmasını da konuşan Erdoğan ve Ruhani, bu sürecin fayda sağlayacağı görüşünü belirtti.

Libya'da Hafter köşeye sıkışınca AB panikledi
Dünya

Libya'da Hafter köşeye sıkışınca AB panikledi

Libya'da BAE ve Batı destekli Halife Hafter köşeye sıkışınca ses AB'den geldi. AB Libya Delegasyonu Başkanı Alan Bugeja "Çatışmaların sonlan..
Afyonkarahisar’da dehşet veren görüntüler! Polisin başına defalarca kürekle vurdu
Aktüel

Afyonkarahisar’da dehşet veren görüntüler! Polisin başına defalarca kürekle vurdu

Afyonkarahisar’da psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen bir şahıs, kendisini hastaneye götürmek üzere gelen ambulansa taş attı, po..
'Kuruluş Osman' hayranları pes etmiyor... Ertuğrul Bey geri dönecek mi?
Gündem

'Kuruluş Osman' hayranları pes etmiyor... Ertuğrul Bey geri dönecek mi?

Sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman'da heyecan tüm hızıyla devam ederken geçtiğimiz bölümlerde Osman Bey'in amcası "Sungur Tekin" rolüyle diz..
Doğu Perinçek'ten katil devlet İsrail'e Kudüs tepkisi
Dünya

Doğu Perinçek'ten katil devlet İsrail'e Kudüs tepkisi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İsrail’in Kudüs'ü işgal etmesine tepki göstererek, "Kudüs bizim kutsal davamızdır. Kudüs yalnızca..
Diriliş Ertuğrul'a hayran kalan ülke Türklerden bakın ne istedi
Medya

Diriliş Ertuğrul'a hayran kalan ülke Türklerden bakın ne istedi

Pakistan Devlet televizyonunda yayımlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisi ülkede en çok konuşulan yapımlar arasına girdi. Dizi sonrası ül..
Ekonomide sevindiren gelişme! İlk rakamlar geldi
Ekonomi

Ekonomide sevindiren gelişme! İlk rakamlar geldi

Kovid-19 pandemisinin ekonomiye olan etkileri azalmaya başladı. Veriler, koronaya direnen ekonomide bahar havasının yakın olduğunu gösterdi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı