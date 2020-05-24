2020-05-24 17:22:12 Ruhani'den Erdoğan'a flaş çağrı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde sınırların açılması konusunda çağrıda bulundu.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde sınırların açılması konusunda çağrıda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan ile Ruhani, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan ve Ruhani, Ramazan Bayramı nedeniyle birbirlerini tebrik etti.
İran Cumhurbaşkanı, "Mevcut koşullarda, hijyen kurallarına uyarak kara ve hava sınırlarının açılması, ticaret ve yük taşımacılığının yeniden başlatılması gerekiyor" dedi.
Erdoğan da, bu konuda gerekli kararnameleri yayınlayacakları karşılığını verdi.
Koronavirüsle mücadele konusunda deneyim ve bilgi değişimi yapılmasını da konuşan Erdoğan ve Ruhani, bu sürecin fayda sağlayacağı görüşünü belirtti.
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