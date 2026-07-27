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CHP’de büyük deprem! 264 milletvekili partiden istifa etti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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CHP’de büyük deprem! 264 milletvekili partiden istifa etti

Geçmiş dönemlerde CHP'de milletvekilliği yapmış 264 isim, yaşanan son gelişmeleri gerekçe göstererek partiden istifa ettiklerini açıkladı.

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#1
Foto - CHP’de büyük deprem! 264 milletvekili partiden istifa etti

CHP’nin mevcut milletvekillerinden 94’ünün partilerinden istifasının ardından, önceki dönem milletvekillerinden 264’si partilerinden istifa etti. Milletvekillerinin ortak açıklamasını CHP’nin eski Ankara 1. Bölge Milletvekili Mehmet Tomanbay duyurdu.

#2
Foto - CHP’de büyük deprem! 264 milletvekili partiden istifa etti

Milletvekilleri tarafından yapılan açıklama şöyle: "Kamuoyuna, Cumhuriyet Halk Partisi’nin köklü tarihine, Atatürk ilke ve devrimlerine, laik ve demokratik Cumhuriyetimizin temel değerlerine yürekten bağlı önceki dönemler milletvekilleri olarak, partimizin son dönemde yaşadığı hukuksuzluklara sessiz kalamayarak bugün büyük bir üzüntüyle CHP'mizin tüzel kişiliğini birgün geri alana kadar partimizden geçici olarak ayrılma kararı aldık.

#3
Foto - CHP’de büyük deprem! 264 milletvekili partiden istifa etti

Yasalara aykırı olarak alınan butlan kararı; Cumhuriyeti, parlamenter yaşamı ve demokrasiyi kuran 103 yıllık kurucu Partimizin iradesini ve demokratik süreçleri ayaklar altına alan, Cumhuriyet’in temel değerlerinden uzaklaştıran ve CHP’yi kişisel iktidar aracı haline getiren bir karardır. Cumhuriyet Halk Partisinin laiklik, demokrasi, hukuk devleti ve sosyal devlet gibi Cumhuriyet'in temel değerlerinin en önemli taşıyıcısı olduğuna inanan bizler, bu değerlerin mevcut yapı altında savunulmasının olanaksız hale geldiğine üzüntüyle tanıklık ediyoruz. Bu nedenle ortaya çıkan meşruiyet krizinin bir parçası olmayacağız.

#4
Foto - CHP’de büyük deprem! 264 milletvekili partiden istifa etti

Aynı zamanda kurucu iradenin üyeleri olan bizler, Partimizin temel değerlerine ve Türkiye’nin aydınlık geleceğine duyduğumuz sorumluluğumuzun gereği olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyor; demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, çoğulculuğa, sosyal demokrasiye ve Cumhuriyet'in kurucu değerlerine bağlı, parti içi demokrasiyi ve tüm üyelerin katılımıyla yapılacak önseçimi esas alan Yeni Parti’nin siyasal anlayışının inşasına katkı sunmak amacıyla yeni oluşuma destek veriyoruz.

#5
Foto - CHP’de büyük deprem! 264 milletvekili partiden istifa etti

Sayın Özgür Özel başkanımızın liderliğini yaptığı siyasi hareketin; Atatürk’ümüzün Cumhuriyetimizin harcına kattığı o yüce toplumsal barışı, sarsılmaz dayanışmayı, kardeşlik ve hoşgörü ruhunu yeniden şahlandıracağına, milletimizin her bir ferdini ortak gelecek ülküsü etrafında aynı heyecanla kucaklayarak Türkiye’nin dört bir yanında yeni bir umut meşalesi yakacağına, sarsılmaz bir iktidar iradesini var edeceğine gönülden inanıyoruz.Halkımızın desteğiyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel mirasını ve Cumhuriyetin temel değerlerini ödünsüz sahiplenecek Yeni Parti’ye destek olacağımızı, Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşımak için çalışacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Önceki dönemler CHP milletvekilleri"

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Yorumlar

Mustafa

Dünyadan istifa edin de millete hizmetiniz olsun
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