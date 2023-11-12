2023-11-12 12:37:04 Ruh çağırma seansına dönüştü! Erdoğan o konuda ayarı böyle verdi
Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay 3. Dairesi arasında başlayan tartışmanın, 6'lı Masa sakinleri tarafından ruh çağırma seansına dönüştürüldüğünü, ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dağılmış zihinleri, şaşırmış arkadaşları, yalpalayan isimleri bir güzel toparladığını belirten Hüseyin Gülerce, “İyi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Milletimiz olan bitenin farkında. PKK'yı, FETÖ'yü unutturmaya, Öcalan ve Pensilvanya'daki elebaşına bile Meclis kapısını aralamaya kalkanlara fırsat verilmeyecektir. Yargı krizi değil, yargı üzerinden devlete savaş açanlara karşı 15 Temmuz ruhu var” dedi. Gülerce, Star’daki yazısında şunları kaydetti: