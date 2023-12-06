  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hisseli tapuda büyük tehlike! Bunu yapan tapusunu kaybedecek

Dünya otomotiv devi Toyota’dan şok karar! Piyasalarda bomba etkisi oluşturacak gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Bahar Feyzan gizli planı açık açık sordu! Ümit Özdağ'dan Sinan Oğan'la ilgili bomba çıkış

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren flaş karar! Artık o bomba hak getirildi! Sürücüler havalara uçacak

Yuh artık! İğrenç olay! Klozetin taharet musluğunda bunu yaptı

Yalnızca Türkiye'de çıkartılıyor! 1 gramı bile altından katbekat daha değerli! O ilimizde apar topar harekete geçtiler

Türkiye'nin savaş uçağı kararını duyurdu: Maalesef bir sıkıntı söz konusu

Zeytin şişesinin içerisine bir gıdım ondan ekleyin, mucizevi olaya tanık olun! İşte 40 yıllık zeytin ustasının gizli sırrı

Ahmet Hakan kime oy vereceğini açıkladı! “O olaydan sonra karar verdim” deyip böyle duyurdu

Tiryakiler bunu duyunca karalar bağlayacak! Çayı bu şekilde içiyorsanız hemen bırakın: Hiç şakası yok! Keyif yapayım derken o belayı çağırmayın
Spor
10
Ronaldo yine 'yok artık' dedirtti! Bu sefer itiraf etti: Sessiz sedasız giderayak konuştu...

2023-12-06 12:46:02
Ronaldo yine 'yok artık' dedirtti! Bu sefer itiraf etti: Sessiz sedasız giderayak konuştu...

Profesyonel futbol kariyerine Sporting Lizbon'da başlayan ve daha sonra Manchester United, Real Madrid ve Juventus'ta oynadıktan sonra yeniden MANU'ya dönen Ronaldo, burada Erik Ten Hag'la yaşadığı sorunlar sebebiyle Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olmuştu. Portekizli yıldız, verdiği bir röportajda kendisinden daha iyi olan tek oyuncuyu açıkladı. Gündeme getirdiği yıldız oyuncu ise Ronaldo ve başarısızlıkla sonuçlanan kendi kariyeri için flaş açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Ronaldo yine 'yok artık' dedirtti! Bu sefer itiraf etti: Sessiz sedasız giderayak konuştu...

Bu sezon Al Nassr ile Suudi Arabistan'da gol rekorları kıran Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nde 14 maçta 15 gol ve 7 asist ile oynuyor.

#2
Foto - Ronaldo yine 'yok artık' dedirtti! Bu sefer itiraf etti: Sessiz sedasız giderayak konuştu...

Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Al Nassr - Persepolis maçının hakemi Ma Ning, maçın ikinci dakikasında Ronaldo'nun ceza sahasında yerde kalmasından sonra penaltı noktasını gösterdi.

#3
Foto - Ronaldo yine 'yok artık' dedirtti! Bu sefer itiraf etti: Sessiz sedasız giderayak konuştu...

Hakemin penaltı kararı sonrası 38 yaşındaki Portekizli yıldız, pozisyonun penaltı olmadığını ifade ederek VAR'a gidilmesini sağladı ve karar değişti. Ronaldo'nun hareketi sosyal medyada büyük saygı gördü.

#4
Foto - Ronaldo yine 'yok artık' dedirtti! Bu sefer itiraf etti: Sessiz sedasız giderayak konuştu...

Ronaldo, verdiği bir röportajda Sporting altyapısında birlikte geçirdikleri ve kendisinden daha iyi olduğunu itiraf ettiği futbolcuyu açıkladı.

#5
Foto - Ronaldo yine 'yok artık' dedirtti! Bu sefer itiraf etti: Sessiz sedasız giderayak konuştu...

Cristiano Ronaldo, altyapıdayken Fabio Paim'in kendisinden daha iyi olduğunu söyledi. Fakat Ronaldo tüm zamanların en iyi oyuncularından biri haline gelirken, Paim futbol dünyasından adeta silinip gitti.

#6
Foto - Ronaldo yine 'yok artık' dedirtti! Bu sefer itiraf etti: Sessiz sedasız giderayak konuştu...

Sabah'a göre; Geçtiğimiz haftalarda PT Clipes'e verdiği röportajda çok özel açıklamalarda bulunan Fabio Paim, Manchester United ve Real Madrid'in eski ikonuyla aynı zihniyete sahip olsaydı, Ronaldo'nun Ballon d'Or ödüllerinden birine layık görüleceğini espri bir şekilde ifade etti.

#7
Foto - Ronaldo yine 'yok artık' dedirtti! Bu sefer itiraf etti: Sessiz sedasız giderayak konuştu...

Ronaldo, Podcast yorumuna espri bir şekilde Paim için ,"WTF. bu adam da kim böyle?" yorumunu yaptı. Paim ise Ronaldo'nun bu yorumunun bir şaka olduğuna inandığını belirtti.

#8
Foto - Ronaldo yine 'yok artık' dedirtti! Bu sefer itiraf etti: Sessiz sedasız giderayak konuştu...

35 yaşında olan Paim, kariyerinde birçok küçük kulüpte oynadı ve 2021 yılında kariyerini sonlandırdı. Paim'in 2008 yılında Chelsea'ye kiralık olarak gitmiş ve orada yarım sezon geçirmişti.

#9
Foto - Ronaldo yine 'yok artık' dedirtti! Bu sefer itiraf etti: Sessiz sedasız giderayak konuştu...

"Ben yetenekle doğdum. Çok para kazandığım için çabaya ihtiyacım olmadığı yanılsamasına kapıldım. 13 yaşımdayken aylık ücretim 19.000 Euro artı yıllık 150.000 Euro ikramiyeydi. Hep yukarı çıkıyordu. Çok hızlıydı.

ABD'den son dakika Türkiye açıklaması
Dünya

ABD'den son dakika Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilisi Ian McCary, Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu.
Hediye paketi tasarımı diye 'haç' diktiler! Tepki yağdı..
Gündem

Hediye paketi tasarımı diye 'haç' diktiler! Tepki yağdı..

"Yeni yıl kutlamaları" kapsamında ülke genelinden Türk örf, adet ve inancıyla ilgisi olmayan görüntüler gelmeye başladı.
Zincir markette Osmanlı kavgası! 'Burası Osmanlı toprakları'
Gündem

Zincir markette Osmanlı kavgası! 'Burası Osmanlı toprakları'

Bir zincir marketin şubesinde, yaşlı bir kadın ile genç arasında Osmanlı-Türkiye Cumhuriyeti tartışması çıktı. Tartışmada genç, 'Burası Osma..
GÖKTÜRK-1 Dünyanın etrafını 37 bin 378 kez turladı
Teknoloji

GÖKTÜRK-1 Dünyanın etrafını 37 bin 378 kez turladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından GÖKTÜRK-1 uydusunun uzaya fırlatılmasının 7. yılına özel paylaşım yaptı...
Tepki çeken o uygulama yasaklandı! Milli Eğitim Bakanı açıkladı
Gündem

Tepki çeken o uygulama yasaklandı! Milli Eğitim Bakanı açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, tepki çeken "sınıf annesi" uygulamasının yasaklandığını açıkladı. Okullarda "sınıf annesi" adı altında görevlendiri..
Almanya’da büyük skandal! “Bunu isteyen İsrail’e destek vermek zorunda”
Avrupa

Almanya’da büyük skandal! “Bunu isteyen İsrail’e destek vermek zorunda”

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde, işgalci İsrail'e desteğini yazılı olarak beyan edenler Alman vatandaşı olabilecek.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23