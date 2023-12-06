Ronaldo yine 'yok artık' dedirtti! Bu sefer itiraf etti: Sessiz sedasız giderayak konuştu...

Profesyonel futbol kariyerine Sporting Lizbon'da başlayan ve daha sonra Manchester United, Real Madrid ve Juventus'ta oynadıktan sonra yeniden MANU'ya dönen Ronaldo, burada Erik Ten Hag'la yaşadığı sorunlar sebebiyle Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olmuştu. Portekizli yıldız, verdiği bir röportajda kendisinden daha iyi olan tek oyuncuyu açıkladı. Gündeme getirdiği yıldız oyuncu ise Ronaldo ve başarısızlıkla sonuçlanan kendi kariyeri için flaş açıklamalarda bulundu.