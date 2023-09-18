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Kültür Sanat
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Roma dönemine ait! Kazılan mezardan bakın ne çıktı

2023-09-18 15:32:21
Roma dönemine ait! Kazılan mezardan bakın ne çıktı

Mezar kazısında Roma dönemine ait ‘Üç Güzeller’ heykeli bulundu.

#1
Foto - Roma dönemine ait! Kazılan mezardan bakın ne çıktı

Afyonkarahisar’da belediye görevlileri tarafından definler için mezarlık alanda yapılan kazıda, Roma dönemine ait ‘Üç Güzeller’ heykeli bulundu.

#2
Foto - Roma dönemine ait! Kazılan mezardan bakın ne çıktı

Olay, Emirdağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçedeki Yeniköy Mezarlığında vefat edenler için belediye görevlileri tarafından yapılan kazıda küçük bir heykel bulundu. Görevliler ardından durumu jandarmaya bildirdi.

#3
Foto - Roma dönemine ait! Kazılan mezardan bakın ne çıktı

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile birlikte Afyonkarahisar Müze Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede, eserin Roma dönemine ait ‘üç Güzeller’ diye adlandırılan tarihi eser olduğunu belirledi. İncelemelerinde ardından eser Müze Müdürlüğü ekipleri teslim edildi.

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