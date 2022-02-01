2022-02-01 14:54:47 ROKETSAN tarafından geliştirildi... Ordumuzun gücüne güç katacak
Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, geliştirdikleri "Kaideye Monteli CİRİT (KMC) Silah Sistemi"nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tanksavar birliklerinin gücüne güç katacağına inandıklarını ifade etti. İkinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taktik füze silah sistemi KMC'nin, tamamen yerli ve milli imkanlarla Roketsan ailesinin üyesi Türk mühendisler ve teknisyenler tarafından geliştirildiğini söyledi. Sistemin özelliklerine ilişkin İkinci, şu değerlendirmede bulundu: