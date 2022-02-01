ROKETSAN tarafından geliştirildi... Ordumuzun gücüne güç katacak

2014 yılında kalifiye edilen KMC Silah Sistemi, bugüne kadar hem kara hem de deniz platformlarına başarıyla entegre edilerek test edildi. Sistem hem durarak hem de hareket halinde atış yeteneği ile UMTAS, L-UMTAS ve CİRİT füzelerini yüksek vuruş gücü ile ateşleyebiliyor. Sistem ayrıca, kullanıcısına, farklı konfigürasyonlarda atış kabiliyeti sunuyor. Sistem hem lazer hem de IIR güdümlü 3 farklı tipteki füzeyi atabiliyor. Stabilize tareti sayesinde 40 kilometre hıza kadar hareket halindeyken atış kabiliyeti sağlayan KMC Silah Sistemi, kullanıcıya 8 kilometre menzile kadar yüksek vuruş kabiliyeti sunuyor. Bu sistem, ayrıca, üzerinde taşıdığı yüksek teknoloji ürünü elektro optik sistemle 20 kilometre menzile kadar da keşif ve gözetleme faaliyeti yürütebiliyor.