ROKETSAN geliştirdi! Tüm dünyanın uykularını kaçıracak sistem: TSK'ya teslim edildi: Flaş gelişme...

"Roketsan'ın yurt dışında rekabetini direkt etkileyen kısmı, ailemizin parçası olan iş ortaklarımız oluşturuyor. Bugünkü programımızda iş ortaklarımızın gelişimi için bundan sonraki yol haritasını, stratejilerimizi hep beraber aile içerisinde tartışacağımız bir zirve organize ettik. Bu zirvenin sonunda hem ailemize yeni üyelerin katılmasını sağlayacağız hem de mevcut üyelerimizin kurumsal etkinliklerini ve yetkinliklerini daha üst seviyeye çıkartacak faaliyetleri hep beraber gerçekleştireceğiz. Hedeflerimiz büyük. Dünyanın en büyük 50 savunma firması arasına hızlı şekilde girmek istiyoruz. Bunu sağlamak, küresel rekabette ön plana çıkabilmek için tedarik zinciri ve üretim kapasitesi çok önemli. Bunun da farkındayız. Stratejimizi oluştururken sadece Roketsan'ın büyümesi, Roketsan'ın kabiliyetlerinin artırılması değil, aynı zamanda bizimle beraber hareket eden ekosistemimizin de topyekün yukarıya çıkartılmasını hedefliyoruz."