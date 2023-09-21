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Teknoloji-Bilişim
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ROKETSAN geliştirdi! Tüm dünyanın uykularını kaçıracak sistem: TSK'ya teslim edildi: Flaş gelişme...

2023-09-21 13:23:42
ROKETSAN geliştirdi! Tüm dünyanın uykularını kaçıracak sistem: TSK'ya teslim edildi: Flaş gelişme...

Roketsan, milli olarak geliştirdiği füze ve mühimmatlarla yakaladığı ihracat başarılarıyla bu alandaki hedeflerini revize edecek.

#1
Foto - ROKETSAN geliştirdi! Tüm dünyanın uykularını kaçıracak sistem: TSK'ya teslim edildi: Flaş gelişme...

Roketsan, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde Stratejik İş Ortaklığı Zirvesi düzenledi. Şirket Genel Müdürü Murat İkinci, AA muhabirine, Roketsan'ın Türkiye'yi özellikle ihracat tarafında savunma ürünleriyle başarıyla temsil ettiğini söyledi.

#2
Foto - ROKETSAN geliştirdi! Tüm dünyanın uykularını kaçıracak sistem: TSK'ya teslim edildi: Flaş gelişme...

Bu başarının sürdürülebilir olması için kendileriyle beraber hareket eden ve Roketsan ailesinin bir parçası olarak gördükleri iş ortaklarının kurumsal yeteneklerinin, üretim kapasitelerinin, kalitelerinin artırılması ve dünya standartlarına getirilmesinin çok kritik olduğunu vurgulayan İkinci, şöyle konuştu:

#3
Foto - ROKETSAN geliştirdi! Tüm dünyanın uykularını kaçıracak sistem: TSK'ya teslim edildi: Flaş gelişme...

"Roketsan'ın yurt dışında rekabetini direkt etkileyen kısmı, ailemizin parçası olan iş ortaklarımız oluşturuyor. Bugünkü programımızda iş ortaklarımızın gelişimi için bundan sonraki yol haritasını, stratejilerimizi hep beraber aile içerisinde tartışacağımız bir zirve organize ettik. Bu zirvenin sonunda hem ailemize yeni üyelerin katılmasını sağlayacağız hem de mevcut üyelerimizin kurumsal etkinliklerini ve yetkinliklerini daha üst seviyeye çıkartacak faaliyetleri hep beraber gerçekleştireceğiz. Hedeflerimiz büyük. Dünyanın en büyük 50 savunma firması arasına hızlı şekilde girmek istiyoruz. Bunu sağlamak, küresel rekabette ön plana çıkabilmek için tedarik zinciri ve üretim kapasitesi çok önemli. Bunun da farkındayız. Stratejimizi oluştururken sadece Roketsan'ın büyümesi, Roketsan'ın kabiliyetlerinin artırılması değil, aynı zamanda bizimle beraber hareket eden ekosistemimizin de topyekün yukarıya çıkartılmasını hedefliyoruz."

#4
Foto - ROKETSAN geliştirdi! Tüm dünyanın uykularını kaçıracak sistem: TSK'ya teslim edildi: Flaş gelişme...

Murat İkinci, yılın geri kalanındaki ürün geliştirme çalışmalarına yönelik soruya, "Ürün geliştirme anlamında daha sürprizlerimiz bitmedi. İnşallah yıl sonu olmadan birçok yeni ürünümüzü de halkımızla öncelikli olarak paylaşacağız." dedi.

#5
Foto - ROKETSAN geliştirdi! Tüm dünyanın uykularını kaçıracak sistem: TSK'ya teslim edildi: Flaş gelişme...

Roketsan'ın kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen ÇAKIR Seyir Füzesi'ne ilişkin yürüttüğü çalışmalara ilişkin de bilgiler veren İkinci, "ÇAKIR'ın ilk başarılı atışını yaptık. Bu senenin sonuna doğru da tüm kalifikasyonu tamamlanmış ürünümüzün atışını gerçekleştirip önümüzdeki yıl seri üretime başlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

#6
Foto - ROKETSAN geliştirdi! Tüm dünyanın uykularını kaçıracak sistem: TSK'ya teslim edildi: Flaş gelişme...

Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze İHA-230'un atışının da bu yıl yapıldığına işaret eden İkinci, hızlı bir şekilde ürünün ihracatını da gerçekleştirdiklerini söyledi. İkinci, şu değerlendirmelerde bulundu:

#7
Foto - ROKETSAN geliştirdi! Tüm dünyanın uykularını kaçıracak sistem: TSK'ya teslim edildi: Flaş gelişme...

"Baykar ile yapmış olduğumuz iş birlikteliğinde Akıncı platformumuzdan 230 füzemizin ihracatını gerçekleştirdik. Aslında bu şunu gösteriyor, biz ürünlerimizi yaptıkça, piyasaya çıkarttıkça bunlara olan talep de hızlı şekilde büyüyor. Özellikle dünyanın konjonktürel yapısına baktığımızda bu büyümenin en azından önümüzdeki 10 yıl ivmeli devam edeceğini ve çok hızlı şekilde global ligde de hem Roketsan'ı hem ekosistemimizi çok daha üst sıralara taşıyacağına eminiz. Yıl başındaki ihracat hedeflerini geçtik, şimdi onları revize edeceğiz.

#8
Foto - ROKETSAN geliştirdi! Tüm dünyanın uykularını kaçıracak sistem: TSK'ya teslim edildi: Flaş gelişme...

2025 hedeflerimizi şimdiden tutturacak bir noktaya yaklaştık diye söyleyebilirim."

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