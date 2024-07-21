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Yaşam
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Rize'de çay bahçesinde korkunç olay!

2024-07-21 20:23:11
Rize'de çay bahçesinde korkunç olay!

Rize’nin Güneysu ilçesinde çay toplayan vatandaş, teleferikte bulunan elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

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Foto - Rize'de çay bahçesinde korkunç olay!

Olay, Güneysu ilçesine bağlı Yeniköy köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çay hasadı yapmak için bahçesine giren Hızır Can Torpil (25), teleferik ile topladığı çayları yola çıkarıyordu.

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Foto - Rize'de çay bahçesinde korkunç olay!

Son olarak çay bezini teleferiğe koyduğu esnada elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Torpil’i hareketsiz halde yerde yatarken gören akrabaları durumu 112 acil çağrı servisine bildirdi.

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Foto - Rize'de çay bahçesinde korkunç olay!

İhbarın üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri Torpil’i bulunduğu yerden sağlık ekiplerinin müdahale yapabilmesi için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu Torpil, çay bahçesinden sağlık ekiplerinin yanına kadar taşındı.

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Foto - Rize'de çay bahçesinde korkunç olay!

Sağlık ekipleri Torpil’e olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak Recep Tayyip Erdoğan eğitim araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Torpil’in hastanede ki tedavisi sürüyor.

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