Teşkilat'ta bu pazar çok hareketli geçecek: Çember daralıyor, Altay, Ender için savaşıyor...
TRT 1’in milyonları ekran başına kilitleyen dizisi ‘Teşkilat’, 11 Ekim Pazar (yarın) akşamı saat 20.00’de yüz seksen sekizinci bölümüyle ekrana gelecek.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
TRT 1’in milyonları ekran başına kilitleyen dizisi ‘Teşkilat’, 11 Ekim Pazar (yarın) akşamı saat 20.00’de yüz seksen sekizinci bölümüyle ekrana gelecek.
Teşkilat’ın yeni bölümde neler olacak? Bütün tuzaklar Azra’yı işaret ettiğinden Altay ondan şüphelenmeye devam eder. İkilinin arasındaki buzlar erimemişken, Azra aklındaki soruların cevaplarını bulmak ister.
Korkut, Yahya’nın her yerde karşısına çıkarak bütün yolları kapatır. Aralarındaki hesaplaşmanın boyutu büyür. Bahar ise Yahya’ya daha çok yaklaşmanın en etkili yolunu bulmuştur.
Altay, Ender’i bulmak için her yolu göze almıştır; düşman ise bu durumu kullanmaya devam eder. Altay oğluna bu kadar yakınken düşmanın beklenmedik hamlesi her şeyi altüst edecektir.
Teşkilat’ın güçlü oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Bensu Soral, Yunus Emre Yıldırımer, Duygu Sarışın, Serdar Yeğin, Damla Colbay, Gökberk Demirci, Buçe Buse Kahraman, Melisa Akman, Ayşen Gürler, Ahmet Yıldırım, Baki Davrak, Ferhan Vural ve Murat Han ve Savaş Özdemir ve Ali Seçkiner Alıcı ve Selim Bayraktar yer alıyor. Teşkilat yeni bölümleriyle her pazar akşamı TRT 1’de...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23