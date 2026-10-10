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Teşkilat'ta bu pazar çok hareketli geçecek: Çember daralıyor, Altay, Ender için savaşıyor...

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Teşkilat'ta bu pazar çok hareketli geçecek: Çember daralıyor, Altay, Ender için savaşıyor...

TRT 1’in milyonları ekran başına kilitleyen dizisi ‘Teşkilat’, 11 Ekim Pazar (yarın) akşamı saat 20.00’de yüz seksen sekizinci bölümüyle ekrana gelecek.

#1
Foto - Teşkilat'ta bu pazar çok hareketli geçecek: Çember daralıyor, Altay, Ender için savaşıyor...

Teşkilat’ın yeni bölümde neler olacak? Bütün tuzaklar Azra’yı işaret ettiğinden Altay ondan şüphelenmeye devam eder. İkilinin arasındaki buzlar erimemişken, Azra aklındaki soruların cevaplarını bulmak ister.

#2
Foto - Teşkilat'ta bu pazar çok hareketli geçecek: Çember daralıyor, Altay, Ender için savaşıyor...

Korkut, Yahya’nın her yerde karşısına çıkarak bütün yolları kapatır. Aralarındaki hesaplaşmanın boyutu büyür. Bahar ise Yahya’ya daha çok yaklaşmanın en etkili yolunu bulmuştur.

#3
Foto - Teşkilat'ta bu pazar çok hareketli geçecek: Çember daralıyor, Altay, Ender için savaşıyor...

Altay, Ender’i bulmak için her yolu göze almıştır; düşman ise bu durumu kullanmaya devam eder. Altay oğluna bu kadar yakınken düşmanın beklenmedik hamlesi her şeyi altüst edecektir.

#4
Foto - Teşkilat'ta bu pazar çok hareketli geçecek: Çember daralıyor, Altay, Ender için savaşıyor...

Teşkilat’ın güçlü oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Bensu Soral, Yunus Emre Yıldırımer, Duygu Sarışın, Serdar Yeğin, Damla Colbay, Gökberk Demirci, Buçe Buse Kahraman, Melisa Akman, Ayşen Gürler, Ahmet Yıldırım, Baki Davrak, Ferhan Vural ve Murat Han ve Savaş Özdemir ve Ali Seçkiner Alıcı ve Selim Bayraktar yer alıyor. Teşkilat yeni bölümleriyle her pazar akşamı TRT 1’de...

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