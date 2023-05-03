2023-05-03 11:40:18 Riski 5 kat artırıyor: İşte sabah kalp krizine yol açabilen hatalar!
Sabahları yaşanan kalp krizinin risk faktörlerini artıran ve sık sık yapılan birçok hata bulunuyor. İşte sabah kalp krizine yol açabilen o hatalar... Her yıl kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden milyonlarca insan bulunuyor. Kalp krizinin genellikle ani gelişmesi bu duruma müdahale etmeyi geciktiriyor. Ancak bazı durumlarda görülen belirtiler kalp krizinin erken uyarı işareti olabiliyor. Yapılan araştırmalara göre en ölümcül kalp krizinin sabahları yaşandığı öğrenildi.