Risk bu yıl daha da yükseldi: ‘Yeşil Vatan’ın kabusu: El nino
2026'nın ilk aylarında dünya genelinde 150 milyon hektardan fazla alan yandı. Dünyanın birçok bölgesinde yangın sezonunun henüz başlamadığı göz önüne alındığında, 2026'nın ilk aylarındaki yanan alan miktarı ve El Nino tahminleri şiddetli bir yangın yılı yaşayabileceğimizi gösteriyor. Türkiye özelinde durumu değerlendiren Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Kavgacı "Ülkemizde yangın riski her yıl yüksektir. Ancak bu yıl özelinde El Nino ile riskin daha da yükseldiğini söyleyebiliriz” dedi.