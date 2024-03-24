  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fenerbahçelileri sevince boğan haber: Belli oldu: Ali Koç, Mario Branco’ya talimatı verdi ve…

Galatasaray’a büyük müjde! Premier Lig'den 15 milyon euroluk sağ bek! Bir ilk olacak...

O ilimizde yüksek gerilim hattı direklerinde şoke eden görüntü! Gören, dönüp bir daha bakıyor

İşte şarj etmeyen kabloyu jet gibi çalıştırma tüyosu! Ömrünü aylarca uzatıyor

Seyyanen zamda emeklileri sevince boğan haber! Belli oldu! 2 Nisan'da…

Kanada zanneden yanılıyor! Burası o ilimiz! İşte Türkiye’nin gizli kalmış hazinesi

KOSGEB'den destek! Tam 51 bin...

Karıncalar ondan çok tırsıyor! O baharatı her köşeye azıcık serpen, karıncayı bir daha ancak rüyasında görüyor

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en sessiz pazarı o ilimizde! Vatandaş, bu yüzden fısıltıyla konuşup, alacağını alarak çıkıyor

Türkiye’nin o şehrine büyük müjde! Bir değil, tamı tamına 4 tane birden! Duyan, “Helal olsun” diyor
Spor
4
Rıdvan Dilmen’e şaşkına çeviren görev! Bir ilk olacak

2024-03-24 14:15:50
Rıdvan Dilmen’e şaşkına çeviren görev! Bir ilk olacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'e sürpriz bir teklifte bulundu.

#1
Foto - Rıdvan Dilmen’e şaşkına çeviren görev! Bir ilk olacak

Trendyol Süper Lig’in 30. Haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin yankıları bitmek bilmiyor.

#2
Foto - Rıdvan Dilmen’e şaşkına çeviren görev! Bir ilk olacak

Sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı maçın ardından Trabzonlu oyuncuların sahaya girmesi ile çıkan olaylarda TFF’nin ne yapacağı ortaya çıktı. Karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar ile ilgili kararını henüz vermeyen TFF harekete geçmeden önce bilirkişi raporunu bekleyecek.

#3
Foto - Rıdvan Dilmen’e şaşkına çeviren görev! Bir ilk olacak

TFF'nin Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki yaşanan olaylardan dolayı gerçekleşecek PFDK sevkleri için görev verdiği "Bilirkişi"nin Rıdvan Dilmen olduğu iddia edildi. Rıdvan Dilmen'in olaylar ile ilgili bilirkişi görevini üstlenmesi halinde ünlü yorumcu ilk kez bilirkişilik yapacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP Muş Gençlik Kolları eski Başkanı Erkan Çakır: İmamoğlu Türkiye için büyük bir tehdittir
Gündem

CHP Muş Gençlik Kolları eski Başkanı Erkan Çakır: İmamoğlu Türkiye için büyük bir tehdittir

CHP'nin içinde bulunduğu batağı anlatan CHP Muş Gençlik Kolları eski Başkanı Erkan Çakır, Türkiye için en büyük tehlikenin Ekrem İmamoğlu ol..
Zelenskiy sessizliğini bozdu! Dikkat çeken Moskova saldırısı açıklaması
Dünya

Zelenskiy sessizliğini bozdu! Dikkat çeken Moskova saldırısı açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu...
TİP'in 'Hatay' krizi devam ediyor! Gökhan Zan'dan Erkan Baş'a sert tepki
Gündem

TİP'in 'Hatay' krizi devam ediyor! Gökhan Zan'dan Erkan Baş'a sert tepki

Türkiye İşçi Partisi (TİP)’in adaylıktan çektiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş’a cevap verd..
Gökhan Zan suç duyurusunda bulunmuştu: Turgay Kocakaya tutuklandı
Gündem

Gökhan Zan suç duyurusunda bulunmuştu: Turgay Kocakaya tutuklandı

TİP'in Hatay'da adaylıktan çektiği Gökhan Zan kendisine ait olduğu iddia edilen ses kayıtları üzerine suç duyurusunda bulunmuştu. Şikayet üz..
ABD'den Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili yeni açıklama
Dünya

ABD'den Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili yeni açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Erdoğan emeklilere müjdeyi bugünkü dev mitingde verebilir!
Gündem

Erdoğan emeklilere müjdeyi bugünkü dev mitingde verebilir!

Seçime bir hafta kala emeklilerin heyecanlandıran kulis bilgisi geldi. İddialara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün katılacağı İstanbul miting..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23