Rezil rüsva oldular: Türk ordusunu durduramayan Yunanistan, vatan toprağını peşkeş çekiyor
Türk ordusunun deniz ve hava gücü karşısında aciz kalan Yunan basını, Türkiye’nin yerli savunma sanayii hamleleri sonrası şoke eden bir öneriyi gündeme taşıdı. Atina’nın Türk donanması ve KAAN gibi milli jetlerle başa çıkamayacağını itiraf eden analizlerde, Yunan topraklarının İsrail’e askeri üs olarak verilmesi çağrısı yapıldı. Kendi başlarına karşı koyamayacaklarını anlayan komşu basını, kurtuluşu İsrail, Fransa ve ABD’nin gölgesine sığınmakta arıyor.