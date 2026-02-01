  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Galatasaray, Kayserispor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler Okullar yarın açılıyor: Milyonlarca öğrenci için ikinci dönem başlıyor Düşman için kaçış yok! ROKETSAN’ın üç ortamda birden vurabilen yapay zekalı yeni mühimmatı EREN, er meydanına iniyor Altın ve gümüşte şok edici derin kayıp! İslam Memiş rakam verdi! Hindistan sürüyle S-400 alırken Türkiye'ye küstah şart Rezil rüsva oldular: Türk ordusunu durduramayan Yunanistan, vatan toprağını peşkeş çekiyor Balıkçılar sahile koştu! Binlercesi kıyıya vurdu Sübyancı Epstein belgelerinde çok konuşulacak “Türkiye” detayı! Yer yerinden oynayacak Başka çareleri kalmadı! Petrol fışkıran sahalardan çekilecekler
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Rezil rüsva oldular: Türk ordusunu durduramayan Yunanistan, vatan toprağını peşkeş çekiyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rezil rüsva oldular: Türk ordusunu durduramayan Yunanistan, vatan toprağını peşkeş çekiyor

Türk ordusunun deniz ve hava gücü karşısında aciz kalan Yunan basını, Türkiye’nin yerli savunma sanayii hamleleri sonrası şoke eden bir öneriyi gündeme taşıdı. Atina’nın Türk donanması ve KAAN gibi milli jetlerle başa çıkamayacağını itiraf eden analizlerde, Yunan topraklarının İsrail’e askeri üs olarak verilmesi çağrısı yapıldı. Kendi başlarına karşı koyamayacaklarını anlayan komşu basını, kurtuluşu İsrail, Fransa ve ABD’nin gölgesine sığınmakta arıyor.

#1
Foto - Rezil rüsva oldular: Türk ordusunu durduramayan Yunanistan, vatan toprağını peşkeş çekiyor

Türkiye ile Yunanistan arasında hava ve deniz alanında karşılaştırma yapan Yunan basını Türkiye'ye karşı koyabilmenin yolunu İsrail, Güney Kıbrıs ve diğer bazı müttefiklerine bağladı. Türk Hava Kuvvetlerinin Eurofighter jetleri edineceği, ABD ile F-16 ve F-35 görüşmelerinin ise sürdüğü ifade edilerek yerli üretim hava araçlarına vurgu yapıldı. KAAN ve KIZILELMA'nın gün saydığı, çok sayıda insansız hava aracının ise envantere katıldığı vurgulanırken, hava kuvvetlerinin hafife alınmayacağı dile getirildi.

#2
Foto - Rezil rüsva oldular: Türk ordusunu durduramayan Yunanistan, vatan toprağını peşkeş çekiyor

Türkiye'nin ayrıca, Akdeniz'de daha büyük ve daha güçlü bir donanmaya sahip olduğu için Yunanistan'ı yeneceği, bunun neticesinde Atina'nın dostlarından yardım alabileceği aktarıldı. Haberde, "Türkiye, İsrail'i denizde ezebilir; bu durum, sürekli büyüyen deniz caydırıcılık gücüne sahip olan ve Ege Denizi'ndeki sayısız adasıyla birlikte Türkiye'nin iddialı planlarına engel teşkil eden Yunanistan için geçerlidir" ifadelerine yer verildi. Türk donanmasının gücünü artırdığına işaret edilen haberde, bu konuda İsrail ve Yunanistan'ın güçlerini birleştirmesi gerektiği dile getirildi.

#3
Foto - Rezil rüsva oldular: Türk ordusunu durduramayan Yunanistan, vatan toprağını peşkeş çekiyor

İsrail'in öncelikle kıyı savunması, doğalgaz platformlarının korunması ve sınırlı güç altyapısına odaklanmış kompakt bir filo işlettiği ifade edilen haberde, Türk donanmasının ise tam operasyonel yetkinliğe sahip olduğu aktarıldı. Donanmadan umduğunu bulamayan Yunan basını, Atine ve Tel Aviv'in hava gücünün etkili olabileceğini dile getirdi. Ancak Türkiye'nin son yıllarda hava araçlarına ciddi yatırım yaptığı ifade edilerek, bu konuda KIZILELMA ve KAAN'ın envantere alınmasının dengeleri değiştireceği ifade edildi.

#4
Foto - Rezil rüsva oldular: Türk ordusunu durduramayan Yunanistan, vatan toprağını peşkeş çekiyor

Haberde aynı zamanda, İsrail'in Yunanistan'a ve Yunanistan'ın da İsrail'e askeri üs vermesi olasılığının değerlendirilmesi gerektiği, bu durum her iki ülkeye de Türkiye karşısında askeri avantaj sağlayacağı iddia edildi.

#5
Foto - Rezil rüsva oldular: Türk ordusunu durduramayan Yunanistan, vatan toprağını peşkeş çekiyor

Haberde ayrıca, Güney Kıbrıs'ın savaş uçakları ve savaş gemileriyle donatılması gerektiği, burasının Atina için oldukça zayıf bir nokta olduğu dile getirildi. Bu öneri için ise Fransa ve ABD'den yardım alınacağı aktarıldı. Türkiye'nin askeri kapasitesi ile karşılaştırma yapan Yunan basını, Türk ordusuna karşı koymanın tek başlarına mümkün olmadığını ifşa ederken, çareyi yine İsrail, Fransa ve ABD'de bulması dikkatlerden kaçmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Ürek hayatını kaybetti
Gündem

Fatih Ürek hayatını kaybetti

Ekim ayından bu yana yoğun bakımda bulunan absürt hareketleri ile tanınan şarkıcı Fatih Ürek öldü.
O ülke sert düşüş sonrası altın ve gümüş topluyor
Ekonomi

O ülke sert düşüş sonrası altın ve gümüş topluyor

Altın ve gümüşte yaşanan çok sert düşüşün ardından Çin'in yüklü alımları ise dikkatleri üzerine çekti.
Komünist olduğunu söyleyen vatandaştan Erdoğan’a tam destek: Antiemperyalist olduğu için yanındayım!
Gündem

Komünist olduğunu söyleyen vatandaştan Erdoğan’a tam destek: Antiemperyalist olduğu için yanındayım!

Sokak röportajlarında her gün farklı bir ses yükselirken, son olarak sosyal medyada gündem olan bir emekli vatandaşın sözleri ezberleri bozd..
Suudi Arabistan’dan Netanyahu’ya bomba tepki! "Zihinsel olarak dengesiz bir katil, bir psikopat, cinayet ve toplu imha saplantısı olan biri"
Gündem

Suudi Arabistan’dan Netanyahu’ya bomba tepki! "Zihinsel olarak dengesiz bir katil, bir psikopat, cinayet ve toplu imha saplantısı olan biri"

Bir zamanlar Ortadoğu’da ABD ile birlikte İsrail’in en yakın müttefikleri arasında gösterilen Suudi Arabistan'dan gelen benzeri görülmemiş a..
Atatürk’ün Partisi Değil, Şer Odağı!
Gündem

Atatürk’ün Partisi Değil, Şer Odağı!

Sosyal medya fenomeni JAHREİN (Ahmet Sonuç), fondaş medyanın ve malum zihniyetin kalesi haline gelen CHP’ye zehir zemberek sözlerle yüklendi..
Sıcak saatler! Saldırı başladı
Dünya

Sıcak saatler! Saldırı başladı

Ukrayna'dan yapılan açıklamada "Rusya, Sumi'ye saldırı düzenledi" ifadeleri kullanıldı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23