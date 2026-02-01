Rezil rüsva oldular: Türk ordusunu durduramayan Yunanistan, vatan toprağını peşkeş çekiyor

Türkiye'nin ayrıca, Akdeniz'de daha büyük ve daha güçlü bir donanmaya sahip olduğu için Yunanistan'ı yeneceği, bunun neticesinde Atina'nın dostlarından yardım alabileceği aktarıldı. Haberde, "Türkiye, İsrail'i denizde ezebilir; bu durum, sürekli büyüyen deniz caydırıcılık gücüne sahip olan ve Ege Denizi'ndeki sayısız adasıyla birlikte Türkiye'nin iddialı planlarına engel teşkil eden Yunanistan için geçerlidir" ifadelerine yer verildi. Türk donanmasının gücünü artırdığına işaret edilen haberde, bu konuda İsrail ve Yunanistan'ın güçlerini birleştirmesi gerektiği dile getirildi.