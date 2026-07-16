Beklenmedik gelişme! Akıllanmıyorlar: Baykar varken gidip ABD ile anlaştılar
Türkiye'nin savunma devi Baykar ile devasa anlaşma ve ortaklıklara imza atan İtalyanlar, Bayraktar KALKAN DİHA dururken JUMP 20 VTOL İHA tedarikine başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin savunma devi Baykar ile devasa anlaşma ve ortaklıklara imza atan İtalyanlar, Bayraktar KALKAN DİHA dururken JUMP 20 VTOL İHA tedarikine başladı.
İtalya Ordusu, RQ-7C Shadow 200 taktik keşif sisteminin yerine AeroVironment tarafından geliştirilen JUMP 20 VTOL (Dikey Kalkış ve İniş Yapabilen) İHA sistemini MQ-31A adıyla envanterine almaya karar verdi. Beş yıllık ve 46,6 milyon dolar değerindeki sözleşme; İHA sistemleri, mühendislik desteği, ilk lojistik destek ve sahada teknik destek hizmetlerini kapsıyor.
MQ-31A, dikey kalkış ve iniş kabiliyeti sayesinde pist veya fırlatma rampasına ihtiyaç duymadan görev yapabiliyor. Dört elektrikli kaldırma rotoru ile dikey olarak havalanan platform, ardından seyir motorunu kullanarak sabit kanat uçuşuna geçiyor. Sistemin 30 dakikadan kısa sürede göreve hazır hale getirilebildiği belirtiliyor. Bu sayede İtalyan kara birliklerinin cephe hattına daha yakın bölgelerden keşif ve gözetleme görevleri icra edebilmesi hedefleniyor.
97,5 kilogram ağırlığındaki MQ-31A, 5,7 metre kanat açıklığına ve 13,6 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip. İHA'nın; 13 saatin üzerinde havada kalış süresi, 185 kilometre operasyon menzili, 17.000 feet görev irtifası sunduğu açıklandı. Yerini alacağı RQ-7C Shadow 200 sistemi ise 125 kilometre görüş hattı menzili ve 7 saatin üzerinde havada kalış süresi sunuyordu.
MQ-31A'nın silahlı bir platform olacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. İtalya'nın tedarik edeceği platformun; istihbarat, gözetleme, keşif (ISR) ve hedef tespit görevlerinde kullanılacağı belirtilirken, elektro-optik ve kızılötesi sensörler, radar, hiperspektral sensörler ve haberleşme rölesi gibi farklı görev yüklerini taşıyabileceği ifade edildi. AeroVironment, JUMP 20 platformuna bugüne kadar 70'ten fazla farklı faydalı yükün entegre edildiğini açıkladı.
İtalya'nın yeni İHA sistemiyle, NATO görevlerinde daha geniş bir coğrafyada görev yapan kara birliklerinin keşif ve gözetleme kabiliyetinin artırılması hedefleniyor. MQ-31A'nın özellikle tugay seviyesindeki birliklere uzun süreli keşif, hedef takibi ve topçu unsurlarına hedef bilgisi sağlama görevlerinde önemli katkı sunması bekleniyor. KAYNAK: GDH
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