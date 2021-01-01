  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
10
Rezidansta rezil görüntüler! Polis bastı

2021-01-01 10:15:58
Rezidansta rezil görüntüler! Polis bastı

Hristiyan adeti olan Noel sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen bazı yerlerde sorumsuz kişiler tarafından kutlandı.

#1
Foto - Bursa’nın Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’ndeki lüks rezidansın dairesinde bir araya gelen 11 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen dansözlü eğlence düzenledi.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’ndeki lüks rezidansın dairesinde bir araya gelen 11 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen dansözlü eğlence düzenledi.

#2
Foto - Alkol alan grup, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadan dans etti.

Alkol alan grup, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadan dans etti.

#3
Foto - Dairenin balkon ve salonunda eğlenip koronavirüs tedbirlerini ihlal eden grup, canlı yayın yapıp, o anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Dairenin balkon ve salonunda eğlenip koronavirüs tedbirlerini ihlal eden grup, canlı yayın yapıp, o anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

#4
Foto - POLİS BASTI, CEZAYI KESTİ Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine adresi tespit edip, daireye baskın yaptı.

POLİS BASTI, CEZAYI KESTİ Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine adresi tespit edip, daireye baskın yaptı.

#5
Foto - Dairede bulunan 11 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer TL'den toplam 34 bin 650 TL ceza uygulandı.

Dairede bulunan 11 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer TL'den toplam 34 bin 650 TL ceza uygulandı.

#6
Foto - İşte rezil görüntüler...

İşte rezil görüntüler...

#7
Foto - İşte rezil görüntüler...

İşte rezil görüntüler...

#8
Foto - İşte rezil görüntüler...

İşte rezil görüntüler...

#9
Foto - İşte rezil görüntüler...

İşte rezil görüntüler...

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan Yavlak Arslan açıklaması! Gerçeği ilk kez paylaştı
Medya

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan Yavlak Arslan açıklaması! Gerçeği ilk kez paylaştı

Kuruluş Osman senaristi Mehmet Bozdağ, dizide yer alan Yavlak Arslan karakteriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bozdağ, Yavlak ..
Askerlik borçlanması için nereye başvurulur?
Ekonomi

Askerlik borçlanması için nereye başvurulur?

Askerlik borçlanması için nereye başvurabilirim? 2021 yılı asgari ücret tutarı brüt 3.577 lira net 2.825 lira 90 kuruş oldu. Yeni Asgari ücr..
DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu CHP'li Fikri Sağlar'ın sözleriyle afalladı
Gündem

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu CHP'li Fikri Sağlar'ın sözleriyle afalladı

Halk TV'de CHP'li Fikri Sağlar'ın, CHP ile DEVA Partisi'nin iş birliğini çatırdatacak, başörtülüleri hedef alan sözleri üzerine afallayan DE..
Libya'da sıcak gelişme! Darbeci Hafter'in karargahını bastılar
Dünya

Libya'da sıcak gelişme! Darbeci Hafter'in karargahını bastılar

Libyalı göstericiler, Sudanlı Cancavid ve Rus Wagner paralı askerlerinden intikam alma talebiyle el-Cufra'nın Hun bölgesinde, ülkenin doğusu..
Kuruluş Osman'ın
Medya

Kuruluş Osman'ın "Ertuğrul Gazi"si Tamer Yiğit'ten çok özel açıklamalar

Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını canlandıran usta oyuncu Tamer Yiğit özel bir röportaj verdi.
Utanmıyorlar! Olay Tv tiyatrosunda son perde
Medya

Utanmıyorlar! Olay Tv tiyatrosunda son perde

Banu Güven adlı gazeteci, yayın hayatı Cavit Çağlar'ın kişisel kararı ile sona eren Olay TV'ye ilişkin akılalmaz iddialarda bulundu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay