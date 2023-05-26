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Türkiye
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Restoranda silahlı kavga

2023-05-26 07:52:42
Restoranda silahlı kavga

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren restoranda çıkan kavgada güvenlik görevlisi, 2 müşteriyi tabancayla yaraladı.

#1
Foto - Restoranda silahlı kavga

Olay saat 01.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde faaliyet gösteren restoranda meydana geldi.

#2
Foto - Restoranda silahlı kavga

Restorana gelen müşteriler Hasan A. (41) ve Erhan B. (39), iddiaya göre restoranda görevli olan Orhan T. (33) ve Muhammed M. (35) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladılar.

#3
Foto - Restoranda silahlı kavga

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga restoranın dışında devam etti. Kavga sırasında iddiaya göre Orhan T. tabancayla 2 müşteriye kurşun yağdırdı. Mermilerin bacaklarına isabet ettiği Hasan A. ve Erhan B. yaralandılar. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Restoranda silahlı kavga

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

#5
Foto - Restoranda silahlı kavga

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Şüpheliler ise araçla kaçarak kayıplara karıştılar. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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