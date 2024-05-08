  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
24
Resmi Gazete’de duyuruldu! 20 kamu kurumuna binlerce personel alımı yapılacak!

2024-05-08 11:16:18
Resmi Gazete’de duyuruldu! 20 kamu kurumuna binlerce personel alımı yapılacak!

4 Bakanlığın bulunduğu 20 kamu kurumu, 57 bin 192 personel alımı yapacağı ilanlar Resmi Gazete’de duyuruldu.

#1
Foto - Resmi Gazete’de duyuruldu! 20 kamu kurumuna binlerce personel alımı yapılacak!

20 kamu kuruluşu toplamda 57 bin 192 personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, OGM, Eti Maden, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, TÜRKŞEKER, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayseri Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, DAP, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, TİKA ve MEB personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.

#2
Foto - Resmi Gazete’de duyuruldu! 20 kamu kurumuna binlerce personel alımı yapılacak!

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALACAK Yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Karar ile birlikte 2024 yılı sonuna kadar 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

#3
Foto - Resmi Gazete’de duyuruldu! 20 kamu kurumuna binlerce personel alımı yapılacak!

OGM 90 ADET PERSONEL ALIMI YAPACAK Orman Genel Müdürlüğü (OGM) taşra teşkilatlarında vazifelendirmek üzere sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli personel pozisyonunda 26 adet orman muhafaza memuru ve 20 adet orman mühendisi alacağını da duyurdu.Bu iki memur alımı için başvurular 29 Nisan'da başlayacak olup 9 Mayıs tarihine kadar sürecek.

#4
Foto - Resmi Gazete’de duyuruldu! 20 kamu kurumuna binlerce personel alımı yapılacak!

ETİ MADEN 218 PERSONEL ALIMI YAPACAK Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2024 yılı sürekli işçi ve memur istihdamı kapsamında İŞKUR ve ÖSYM üzerinden personel alacak. Eskişehir'deki Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'ne 162, Balıkesir'deki Bigadiç ve Bandırma İşletme Müdürlüğü'ne de 56 olmak üzere 218 yeni istihdam sağlanacak.

#5
Foto - Resmi Gazete’de duyuruldu! 20 kamu kurumuna binlerce personel alımı yapılacak!

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU 15 UZMAN YARDIMCISI ALACAK Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 8. ve 9. dereceli kadrolarda görev yapmak üzere; 15 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı kadrosu için, 2022 ve 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, 23 Haziran 2024 tarihinde yazılı sınav yapılacak.Her grup için başvuruda bulunan adaylardan, KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 20 katı kadar aday, yazılı sınava çağırılacaktır. Yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da yazılı sınava çağrılacak.6 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 24 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

#6
Foto - Resmi Gazete’de duyuruldu! 20 kamu kurumuna binlerce personel alımı yapılacak!

TÜRKŞEKER 390 ADET SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPACAK Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere 390 sürekli işçi alımı yapacaklarını bildirdi.Buna göre; 80 mekatronik bakım onarım, 65 elektrik, 51 endüstriyel otomasyon, 40 mekaniker buhar kazanları, 33 makine bakım onarım, 31'er bilgisayarlı makine ve metal teknolojisi, 15 makine teknisyeni, 12 montaj-kaynak işçisi, 10 iş makineleri operatörü, 9 talaşlı imalat teknisyeni, 3'er torna-freze ve CNC işçisi, döküm teknisyeni ve vinç operatörü, birer kalite kontrol işçisi, kimya teknisyeni, makine-montaj işçisi ve tır şoförü istihdam edilecek.

#7
Foto - Resmi Gazete’de duyuruldu! 20 kamu kurumuna binlerce personel alımı yapılacak!

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11 ADET SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI YAPACAK Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü ve uygulamalı sınavla Kıdemli CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı, CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı, Yazılım Mimarı, Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonları için 11 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.6 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 10 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

#8
Foto - Resmi Gazete’de duyuruldu! 20 kamu kurumuna binlerce personel alımı yapılacak!

TÜBİTAK 236 ADET PERSONEL ALIMI YAPACAK TÜBİTAK, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) kadrosunda, Ankara ve Kocaeli'de çalıştırılmak üzere 236 araştırmacı ve teknik ve destek personeli istihdam edecek.Başvurular, 13 Mayıs'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi https://kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecektir.Başvurular için gerekli koşullar ve süreçlere TÜBİTAK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR'un internet sayfalarından erişilebilecek.

#9
Foto - Resmi Gazete’de duyuruldu! 20 kamu kurumuna binlerce personel alımı yapılacak!

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 45 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI YAPACAK Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 45 sözleşmeli bilişim personeli alacak.Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sözlü, uygulamalı yöntem ile 4 yazlım mimarı, 1 kurumsal veri mimarı, 5 kıdemli yazılım uzmanı, 2 kıdemli sistem uzmanı, 2 kıdemli ağ uzmanı, 2 kıdemli siber güvenlik uzmanı, 1 kıdemli CBS yazılım uzamanı, 1 kıdemli veritabanı uzmanı, 1 kıdemli devops uzmanı, 2 kıdemli iş analisti, 8 iş analisti, 7 kıdemli yazılım uzamı, 3 devops uzmanı, 2 sistem uzamanı, 1 CBS yazılım uzmanı, 1 bilgi güvenliği uzmanı, 1 ağ uzmanı ve 1 veri merkezi uzmanı olmak üzere toplamda 45 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.Başvurular, dijital ortamda 24 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Kariyer Kapısı ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacak.Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfaları www.aile.gov.tr, www.aile.gov.tr/pgm veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.

#10
Foto - Resmi Gazete’de duyuruldu! 20 kamu kurumuna binlerce personel alımı yapılacak!

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 4 büro personeli sözleşmeli personel alımı yapacak.22 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 8 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

#11
Foto - Resmi Gazete’de duyuruldu! 20 kamu kurumuna binlerce personel alımı yapılacak!

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 16 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere boş bulunan sözleşmeli bilişim personeli pozisyonları için 5 adet personel alımı yapılacak.6 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 17 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

#12
Foto - Resmi Gazete’de duyuruldu! 20 kamu kurumuna binlerce personel alımı yapılacak!

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 22 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 5 büro personeli, 3 kütüphaneci, 5 koruma ve güvenlik görevlisi, 7 destek personeli (Temizlik görevlisi) ve 2 teknisyen olmak üzere toplamda 22 adet sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.25 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 9 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

#13
Foto - Resmi Gazete’de duyuruldu! 20 kamu kurumuna binlerce personel alımı yapılacak!

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 62 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü 20 hemşire, 3 Sağlık Teknikeri (1 Ameliyathane, 2 Fizyoterapi), 6 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 8 Destek Personeli (8 Hasta Bakıcı, 15 hizmetli), 8 büro personeli, 2 Teknisyen (1 Elektrik, 1 Elektronik Teknolojisi) olmak üzere toplam 62 adet sözleşmeli personel alımı yapacak.29 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 13 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

#14
Foto - Resmi Gazete’de duyuruldu! 20 kamu kurumuna binlerce personel alımı yapılacak!

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALINACAK Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü yazılı ve uygulamalı sınav sonucuna göre 2 sözleşmeli bilişim personeli alacak.13 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

#15
Foto - Resmi Gazete’de duyuruldu! 20 kamu kurumuna binlerce personel alımı yapılacak!

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne 5 adet büro personeli ve 5 adet koruma ve güvenlik personeli olmak üzere toplamda 10 adet sözleşmeli personel alımı yapılacak.13 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

#16
Foto - Resmi Gazete’de duyuruldu! 20 kamu kurumuna binlerce personel alımı yapılacak!

DAP BAŞKANLIĞI 4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı birimlerine yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 2 Büro Personeli ve 2 Teknisyen olmak üzere toplam 4 sözleşmeli personel alımı yapılacak.2 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 12 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

#17
Foto - Resmi Gazete’de duyuruldu! 20 kamu kurumuna binlerce personel alımı yapılacak!

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 37 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, 2022 KPSS (B) grubu ve KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle hemşire, sağlık teknikeri ve destek personeli (boyacı, sıvacı,temizlik) pozisyonları için 37 adet sözleşmeli personel alımı yapacak.2 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 16 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

#18
Foto - Resmi Gazete’de duyuruldu! 20 kamu kurumuna binlerce personel alımı yapılacak!

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 11 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 6 adet Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri) ve 5 adet Koruma ve Güvenlik Personeli olmak üzere toplam 11 adet sözleşmeli personel alımı yapacak.8 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

#19
Foto - Resmi Gazete’de duyuruldu! 20 kamu kurumuna binlerce personel alımı yapılacak!

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 6 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAKAK Mersin Üniversitesi Rektörlüğü yazılı ve uygulamalı sınav sonucuna göre Kıdemli Web Yazılım Uzmanı, Web Yazılım Uzmanı, Ağ Uzmanı, Mobil Yazılım Uzmanı, Bilgi Güvenliği Uzmanı, Sistem Yöneticisi pozisyonları için toplam 6 adet sözleşmeli bilişim personeli alacak.8 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

#20
Foto - Resmi Gazete’de duyuruldu! 20 kamu kurumuna binlerce personel alımı yapılacak!

TİKA 13 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 10 Destek Personeli (Temizlik -Yemekhane Servis Elemanı) ve 3 Şoför olmak üzere toplamda 13 adet sözleşmeli personel alımı yapacak.7 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 21 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

#21
Foto - Resmi Gazete’de duyuruldu! 20 kamu kurumuna binlerce personel alımı yapılacak!

MEB 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPACAK Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 20-31 Mayıs'ta alınacağını, adayların gireceği sözlü sınavların 1 Temmuz'dan itibaren başlayacağını duyurdu.MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini ve branş bazında kontenjan dağılımını internet sitesinden yayımladı. Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs'ta yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek.Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle:"Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, rehberlik 1597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1594, İngilizce 968."

#22
Foto - Resmi Gazete’de duyuruldu! 20 kamu kurumuna binlerce personel alımı yapılacak!

#23
Foto - Resmi Gazete’de duyuruldu! 20 kamu kurumuna binlerce personel alımı yapılacak!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hakan Fidan’ın konuşması dünyayı yerinden hoplattı: Gerekirse zor kullanacağız
Gündem

Hakan Fidan’ın konuşması dünyayı yerinden hoplattı: Gerekirse zor kullanacağız

Gambiya’nın başkentinde tertip edilen zirvede konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Filistinlileri savunmak için safları sıklaştırmak tüm ü..
İhsan Şenocak'tan kendisini programına davet Fatih Altaylı'ya tokat gibi cevap!
Gündem

İhsan Şenocak'tan kendisini programına davet Fatih Altaylı'ya tokat gibi cevap!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, geçtiğimiz yıllarda kendisini Habertürk'teki programına davet eden Fatih Altaylı'ya verdiği cevabı anlattı...
Refah'a giren siyonist askerler katliamı sloganlarla kutluyor!
Dünya

Refah'a giren siyonist askerler katliamı sloganlarla kutluyor!

Hamas'ın ateşkes teklifini kabul ettiği gün Refah'a kara operasyonu başlatan siyonist askerleri şehrin girişinde katliamı sloganlarla kutluy..
FETÖ temizliği sonrası oluşan boşluk bu yolla giderilecek! Yargıda usta-çırak dönemi başlıyor
Gündem

FETÖ temizliği sonrası oluşan boşluk bu yolla giderilecek! Yargıda usta-çırak dönemi başlıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu. Tunç, açıklamasında "Hakim ve..
8 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

8 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü"nü istifadelerinize (8 Mayıs 2024) sunuyoruz...

Türkiye'den sert tepki: Derhal çekilin
Gündem

Türkiye'den sert tepki: Derhal çekilin

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 'Refah'a yapılacak bir harekat sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyecektir. İsrail'in işgal et..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23