Resmi açıklama yapıldı! Mossad ajanı öldürüldü
AA Giriş Tarihi:

Resmi açıklama yapıldı! Mossad ajanı öldürüldü

Siyonist İsrail’in dış istihbarat örgütü Mossad, İran'a saldırılar sırasında bir mensubunun "İsrail sınırları dışında" öldürüldüğünü resmen duyurdu.

Foto - Resmi açıklama yapıldı! Mossad ajanı öldürüldü

Mossad Başkanı David Barnea, örgütün İran'a yönelik faaliyetlerinde "etki sahibi" bir Mossad ajanının ülke dışında öldürüldüğünü açıkladı.

Foto - Resmi açıklama yapıldı! Mossad ajanı öldürüldü

İsrail'in The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Mossad Başkanı Barnea, Tel Aviv'deki Mossad Merkez Binasında örgütün ölen mensupları için düzenlenen törende konuştu.

Foto - Resmi açıklama yapıldı! Mossad ajanı öldürüldü

Konuşmasında Barnea, adının baş harfi "M" olan bir Mossad mensubunun, "İsrail sınırları dışında" görevi sırasında öldüğünü ifade etti.

Foto - Resmi açıklama yapıldı! Mossad ajanı öldürüldü

"M" kod adlı ajanın, örgütün İran'a yönelik faaliyetlerinde "etki sahibi" olduğunu dile getiren Barnea, söz konusu Mossad mensubunun hangi ülkede veya tam olarak ne zaman öldürüldüğüne dair ise bilgi vermedi.

Foto - Resmi açıklama yapıldı! Mossad ajanı öldürüldü

İsrail basını ise söz konusu Mossad mensubunun ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında öldürüldüğünü aktardı.

Yorumlar

vatandaş

şuna gebertildi desenize

Mesut Sarp

Bende bizde öldürüldü zannettimde şaşırdım. Çünkü biz bu adilere bi kurşun dahi sıkmadık. Hani böyle olaydı basına dahi duyurmaksızın İsrail'e gönderileceğini düşünürüm.
+90 (553) 313 94 23