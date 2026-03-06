  • İSTANBUL
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Resmi açıklama geldi! O ülkede 16 yaş altındakilere sosyal medya yasağı geldi
AA Giriş Tarihi:

Resmi açıklama geldi! O ülkede 16 yaş altındakilere sosyal medya yasağı geldi

Güney Doğu Asya ülkesi Endonezya'da hükümet, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarında hesap açmasını yasaklama kararı aldı.

#1
Foto - Resmi açıklama geldi! O ülkede 16 yaş altındakilere sosyal medya yasağı geldi

Endonezya İletişim ve Dijital İşler Bakanı Meutya Hafid, yaptığı açıklamada, 16 yaşın altındaki çocukların "yüksek riskli dijital platformlarda" hesap açmalarını engelleyen hükümet düzenlemesini imzaladığını duyurdu.

#2
Foto - Resmi açıklama geldi! O ülkede 16 yaş altındakilere sosyal medya yasağı geldi

Bu platformlara YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live ve Roblox'un da dahil edileceğini belirten Hafid, uygulamanın 28 Mart'ta kademeli olarak başlayacağını söyledi.

#3
Foto - Resmi açıklama geldi! O ülkede 16 yaş altındakilere sosyal medya yasağı geldi

Hafid, söz konusu yasağın amacına ilişkin şunları söyledi:

#4
Foto - Resmi açıklama geldi! O ülkede 16 yaş altındakilere sosyal medya yasağı geldi

"Çocuklarımız giderek daha çok gerçek tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Pornografi, siber zorbalık, çevrim içi dolandırıcılık ve en önemlisi bağımlılığa maruz kalıyorlar."

