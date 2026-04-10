'Yeni Abdülkerim Bardakcı' için Fenerbahçe ve Galatasaray kapışıyor
'Yeni Abdülkerim Bardakcı' olarak parmakla gösterilen 17 yaşındaki süper yetenek Ada İbik için devler birbirine girdi! Türk futbolunda savunmanın geleceği olarak görülen Manisa FK'lı Ada İbik, saha içindeki olgunluğu ve parmak ısırtan istatistikleriyle transfer piyasasını altüst etti. ? pas isabeti ve modern oyun kurucu kimliğiyle dikkat çeken 2008 doğumlu stoper için Galatasaray ve Fenerbahçe transfer masasında karşı karşıya geldi.