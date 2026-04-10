SON DAKİKA
Bu araştırma çok konuşulacak... 15 yıl boyunca her gün 1 yumurta yerseniz ne olur?
'Yeni Abdülkerim Bardakcı' için Fenerbahçe ve Galatasaray kapışıyor
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

'Yeni Abdülkerim Bardakcı' olarak parmakla gösterilen 17 yaşındaki süper yetenek Ada İbik için devler birbirine girdi! Türk futbolunda savunmanın geleceği olarak görülen Manisa FK'lı Ada İbik, saha içindeki olgunluğu ve parmak ısırtan istatistikleriyle transfer piyasasını altüst etti. ? pas isabeti ve modern oyun kurucu kimliğiyle dikkat çeken 2008 doğumlu stoper için Galatasaray ve Fenerbahçe transfer masasında karşı karşıya geldi.

Türk futbolu, Manisa FK forması giyen ve savunma hattında yeni bir yıldızın doğuşuna tanıklık ediyor. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen sergilediği olgun performansla dikkatleri üzerine çeken 2008 doğumlu Ada İbik, devlerin radarına girdi. Abdülkerim Bardakcı’ya benzer stiliyle "veliaht" olarak gösterilen genç yetenek için Galatasaray ve Fenerbahçe transferde büyük bir rekabete tutuştu.

Bu sezon profesyonel seviyede aldığı sürelerle dikkat çeken Ada İbik, fiziksel gücü ve top tekniğiyle modern bir stoper profili çiziyor. Toplam 26 maçta görev alan Ada, bu maçların 17’sine ilk 11’de başlayarak teknik heyetin güvenini kazandı. Toplamda 1568 dakika sahada kalarak yaşıtlarının çok önünde bir tecrübe edindi. Savunmadan oyun kurma becerisiyle fark oluşturan Ada, ? pas isabet oranı ile oynuyor. Kendi yarı sahasında ?, rakip yarı sahada ise q isabet oranı yakalayan genç stoper, baskı altında dahi soğukkanlılığını koruyor.

Maç başına 4.1 tehlike engelleme ve 2.0 top geri kazanma istatistikleriyle defans hattının sigortası konumunda. Ayrıca kritik müdahalelerde sıfıra yakın hatayla oynaması, dev kulüplerin iştahını kabartan en büyük etken. Ada İbik'i özel kılan en önemli detaylardan biri, nadir bulunan sol ayaklı stoper olması. Tıpkı Abdülkerim Bardakcı gibi uzun toplarla oyunu yönlendirebilen Ada, maç başına 3.4 isabetli uzun top göndererek hücum başlangıçlarında kilit rol oynuyor. DEVLERİ PEŞİNE TAKTI BİLE Galatasaray, Abdülkerim’in yanına geleceğin yatırımını yapmak isterken; Fenerbahçe, savunma rotasyonunu yerli ve potansiyelli bir isimle güçlendirmeyi hedefliyor. 17 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki transfer döneminde hangi formayı giyeceği şimdiden Türk futbolunun en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Korkak Netanyahu'dan geri vites! Jet hızında talimat
Dünya

Korkak Netanyahu'dan geri vites! Jet hızında talimat

İran’ın “Lübnan'a yönelik saldırıları sona ermezse ateşkesten çekilme” tehdidinin ardından terör devleti İsrail’den dikkat çeken bir hamle g..
Aile meclisi karar verdi diri diri yaktılar! Kocaeli’de vahşetin perdesi aralandı
Gündem

Aile meclisi karar verdi diri diri yaktılar! Kocaeli’de vahşetin perdesi aralandı

Kocaeli’de 2017 yılında esrarengiz bir şekilde kaybolan 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan cinayetindeki "aile meclisi" kararı ve kan donduran d..
Türkiye’de olsa vatansever kuyrukları oluşurdu: 12 milyonluk ülkede askerlik için sadece 3 bin kişi gönüllü oldu
Gündem

Türkiye’de olsa vatansever kuyrukları oluşurdu: 12 milyonluk ülkede askerlik için sadece 3 bin kişi gönüllü oldu

Belçika’da 17 yaşındaki gençlere yönelik başlatılan gönüllü askerlik programına sadece 3 bin başvuru yapıldı. 12 milyonluk nüfusa sahip ülke..
Azerbaycan’da Başörtüsü Yasağı!
Dünya

Azerbaycan’da Başörtüsü Yasağı!

Azerbaycan’da başörtüsü uygulamalarına yönelik tartışmalar yeniden gündemde. Son dönemde bazı okullarda başörtülü öğrencilerin okula girişin..
Melania Trump hakkındaki mide bulandıran iddiaya cevap verdi
Dünya

Melania Trump hakkındaki mide bulandıran iddiaya cevap verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump hakkında ortaya atılan Jeffrey Epstein iddialarına cevap verdi.
CHP'den İstanbul'a büyük hizmet (!) Trafik yoğunluğu yüzde 81'e yükseldi
Gündem

CHP'den İstanbul'a büyük hizmet (!) Trafik yoğunluğu yüzde 81'e yükseldi

İki dönemdir CHP'nin yönetimindeki mega kent İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 81'e yükseldi.
