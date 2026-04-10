'Yeni Abdülkerim Bardakcı' için Fenerbahçe ve Galatasaray kapışıyor

Maç başına 4.1 tehlike engelleme ve 2.0 top geri kazanma istatistikleriyle defans hattının sigortası konumunda. Ayrıca kritik müdahalelerde sıfıra yakın hatayla oynaması, dev kulüplerin iştahını kabartan en büyük etken. Ada İbik'i özel kılan en önemli detaylardan biri, nadir bulunan sol ayaklı stoper olması. Tıpkı Abdülkerim Bardakcı gibi uzun toplarla oyunu yönlendirebilen Ada, maç başına 3.4 isabetli uzun top göndererek hücum başlangıçlarında kilit rol oynuyor. DEVLERİ PEŞİNE TAKTI BİLE Galatasaray, Abdülkerim’in yanına geleceğin yatırımını yapmak isterken; Fenerbahçe, savunma rotasyonunu yerli ve potansiyelli bir isimle güçlendirmeyi hedefliyor. 17 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki transfer döneminde hangi formayı giyeceği şimdiden Türk futbolunun en çok konuşulan konularından biri haline geldi.