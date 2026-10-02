Otomobil devi logosunu değiştirdi! Görenler tanıyamadı!

Vauxhall Tasarım Başkan Yardımcısı Mark Adams, markanın 120 yılı aşkın süredir İngiltere sokaklarında yer aldığını ve elektrikli yeni nesil araçlar için amblemi modernize ederken temel ruhunu koruduklarını belirtti. Adams ayrıca, yeni tasarlanan sadeleşmiş yapının, özellikle 2026 yılından itibaren Astra gibi yeni modellerin ön ızgarasında aydınlatmalı olarak kullanıldığında çok daha net ve kolay tanınabilir bir estetik sunduğunu vurguladı.