Otomobil devi logosunu değiştirdi! Görenler tanıyamadı!
İngiliz otomobil devi Vauxhall, tamamen elektrikli modeline geçişi kolaylaştırmak için logosunda değişikliğe gitti.
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İngiliz otomobil devi Vauxhall, tamamen elektrikli modeline geçişi kolaylaştırmak için logosunda değişikliğe gitti.
Otomotiv devi Vauxhall, tamamen elektrikli bir geleceğe geçiş stratejisinin bir parçası olarak ikonik logosunu yeniledi. Bu güncelleme, markanın 2019'dan bu yana geçirdiği ilk kapsamlı tasarım değişikliği olma özelliği taşıyor. Yeni logo, markanın yüzyılı aşkın süredir ambleminde yer alan geleneksel bayrak figürünü ilk kez tasarımından tamamen çıkararak daha keskin ve köşeli hatlara sahip bir görünüm sunuyor.
Markanın 700 yıl öncesine, Anglo-Norman soylularının armalarına kadar uzanan köklü tarihini temsil eden bu efsanevi sembol, elektrikli araç çağının gerektirdiği modern ve sade bir estetiğe kavuşturuldu.
Vauxhall Tasarım Başkan Yardımcısı Mark Adams, markanın 120 yılı aşkın süredir İngiltere sokaklarında yer aldığını ve elektrikli yeni nesil araçlar için amblemi modernize ederken temel ruhunu koruduklarını belirtti. Adams ayrıca, yeni tasarlanan sadeleşmiş yapının, özellikle 2026 yılından itibaren Astra gibi yeni modellerin ön ızgarasında aydınlatmalı olarak kullanıldığında çok daha net ve kolay tanınabilir bir estetik sunduğunu vurguladı.
Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtım İngiliz üretici Vauxhall, tarihi mirasını geleceğin teknolojisiyle harmanlayan bu yeni logosunu ve markanın gelecekteki tasarım dilini sergileyecek olan "STX" konsept modelini önümüzdeki ay düzenlenecek prestijli Paris Otomobil Fuarı'nda dünya vitrinine çıkaracak. Fuarla eş zamanlı olarak, şirket yeni logosunu taşıyan seri üretim modellerini de otomobil tutkunlarının beğenisine sunacak.
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