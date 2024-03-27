‘Resmen eurolar akacak’ dedirten gelişme! Bu haber tüm Galatasaray’ı sevince boğacak: Herkesin uykusu kaçacak

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, 81 puanla zirvede yer alıyor. Ligde son olarak Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup eden sarı-kırmızılı ekipte flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Sezon başında Aston Villa'ya kiralık olarak gönderilen İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo için dünya devinin devreye girdiği öğrenildi. Geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda transfer olmak istediği takımı da açıklayan yıldız isim, Galatasaray'a da dünyaları kazandıracak. İşte son dakika haberinin detayları…