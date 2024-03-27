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Spor
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‘Resmen eurolar akacak’ dedirten gelişme! Bu haber tüm Galatasaray’ı sevince boğacak: Herkesin uykusu kaçacak

2024-03-27 14:07:43
‘Resmen eurolar akacak’ dedirten gelişme! Bu haber tüm Galatasaray’ı sevince boğacak: Herkesin uykusu kaçacak

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, 81 puanla zirvede yer alıyor. Ligde son olarak Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup eden sarı-kırmızılı ekipte flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Sezon başında Aston Villa'ya kiralık olarak gönderilen İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo için dünya devinin devreye girdiği öğrenildi. Geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda transfer olmak istediği takımı da açıklayan yıldız isim, Galatasaray'a da dünyaları kazandıracak. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - ‘Resmen eurolar akacak’ dedirten gelişme! Bu haber tüm Galatasaray’ı sevince boğacak: Herkesin uykusu kaçacak

İki takım da şampiyonluk yolunda önemli mücadelelere çıkarken Galatasaray 81 puan lider, Fenerbahçe ise 79 puanla ikinci sırada.

#2
Foto - ‘Resmen eurolar akacak’ dedirten gelişme! Bu haber tüm Galatasaray’ı sevince boğacak: Herkesin uykusu kaçacak

Sezonun kalan son 8 haftasını da kayıpsız geçmek isteyen iki takımın yarışında kimin şampiyon olacağı da büyük merak konusu.

#3
Foto - ‘Resmen eurolar akacak’ dedirten gelişme! Bu haber tüm Galatasaray’ı sevince boğacak: Herkesin uykusu kaçacak

Sezon başında Aston Villa'ya kiralanan yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo, İngiltere Premier Lig'de beklentilerin bir hayli altında kaldı.

#4
Foto - ‘Resmen eurolar akacak’ dedirten gelişme! Bu haber tüm Galatasaray’ı sevince boğacak: Herkesin uykusu kaçacak

Sezon sonunda Galatasaray'a geri dönmesi beklenen İtalyan oyuncu için birçok kulüp de transfer yarışına girecek.

#5
Foto - ‘Resmen eurolar akacak’ dedirten gelişme! Bu haber tüm Galatasaray’ı sevince boğacak: Herkesin uykusu kaçacak

Geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda transfer olmak istediği takımı da açıklayan Zaniolo, şu ifadeleri kullanmıştı:

#6
Foto - ‘Resmen eurolar akacak’ dedirten gelişme! Bu haber tüm Galatasaray’ı sevince boğacak: Herkesin uykusu kaçacak

Correire dello Sport'a konuşan İtalyan oyuncu, "Serie A'ya geri dönmek isterim. Roma hala benim kalbimde bu yüzden Lazio'ya asla transfer olmam." ifadelerini kullandı. Zaniolo, "Büyüdüm ve olgunlaştım. Kendimi birçok kulübe tavsiye edebilirim." dedi.

#7
Foto - ‘Resmen eurolar akacak’ dedirten gelişme! Bu haber tüm Galatasaray’ı sevince boğacak: Herkesin uykusu kaçacak

Milan ve Juventus'un da listesinde bulunduğu söylenen Zaniolo için bir başka dünya devi devreye girdi.

#8
Foto - ‘Resmen eurolar akacak’ dedirten gelişme! Bu haber tüm Galatasaray’ı sevince boğacak: Herkesin uykusu kaçacak

Corriere dello Sport'un haberine göre, Paris Saint-Germain'in (PSG) Nicolo Zaniolo ile ilgileniyor.

#9
Foto - ‘Resmen eurolar akacak’ dedirten gelişme! Bu haber tüm Galatasaray’ı sevince boğacak: Herkesin uykusu kaçacak

Haberde PSG'nin önceliği Manchester City forması giyen Bernardo Silva gibi görünse de Zaniolo'nun teknik direktör Luis Enrique için bir seçenek olabileceği aktarıldı.

#10
Foto - ‘Resmen eurolar akacak’ dedirten gelişme! Bu haber tüm Galatasaray’ı sevince boğacak: Herkesin uykusu kaçacak

Nicolo Zaniolo bu sezon Aston Villa formasıyla 32 maça çıkarken, 3 gol attı. 24 yaşındaki yıldızın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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