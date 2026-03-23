Herkes vebalı görmüş gibi kaçarken Türkler sıraya girdi! Yarınlar yokmuş gibi satın alıyorlar Ardan Zentürk'ten olay F-35 sözleri: Türkiye'ye yapılan ambargoları destekliyorum Türkiye’nin yeni “maden üssü” ilan edildi! O şehrimizin altı servet kaynıyor, toprağı sıksan cevher fışkırıyor Gurbetçinin tatili mezarda bitti: Poyraz’ın katilleri hakim karşısında! İsrail eski Başbakanı Barak’tan zehir zemberek sözler: ABD 60 yıldır savaş kazanamadı! “Güvenli liman, kimse zarar etmez” denilen altın, kar gibi eridi! Son rakamı görenler gözlerine inanamıyor İki Çinli petrol devine Türkiye yasağı! Ani kararla men edildiler Meğer o sinsi düşman: Yıllardır yanlış biliniyormuş! Öğrenenler bu besinden hemen vazgeçiyor! Savaş devam ederken, İsrail’den Türkiye’yi küplere bindirecek hamle! Patır patır vurdular
İki Çinli petrol devine Türkiye yasağı! Ani kararla men edildiler
İki Çinli petrol devine Türkiye yasağı! Ani kararla men edildiler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, iki Çinli petrol şirketini ani bir kararla ihalelerden men etti. Kararla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen bir ihale süreci kapsamında dikkat çeken bir yaptırım kararı aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre, Çin merkezli CNPC Xibu Drilling Engineering Company Limited ile Xinjiang Zhentong Oil & Gas Co Ltd isimli iki şirketin Türkiye’de faaliyet gösteren şubeleri, kamu ihalelerine katılmaktan men edildi.

Söz konusu yasak, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının açtığı ihaleleri kapsayacak şekilde 1 yıl süreyle uygulanacak.

Yasağın TPAO'nun yürüttüğü bir ihale süreci kapsamında alındığı öğrenildi. Söz konusu kararın ihale mevzuatı çerçevesinde uygulanan yaptırımlar arasında yer aldığı ifade edildi.

Kararın, ilgili ihale sürecinde ortaya çıkan değerlendirmeler ve kamu ihale mevzuatı çerçevesinde alındığı ifade edilirken, detaylı gerekçeye ilişkin resmi açıklamada sınırlı bilgi yer aldı.

