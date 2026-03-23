İki Çinli petrol devine Türkiye yasağı! Ani kararla men edildiler
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, iki Çinli petrol şirketini ani bir kararla ihalelerden men etti. Kararla ilgili detaylar ortaya çıktı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen bir ihale süreci kapsamında dikkat çeken bir yaptırım kararı aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre, Çin merkezli CNPC Xibu Drilling Engineering Company Limited ile Xinjiang Zhentong Oil & Gas Co Ltd isimli iki şirketin Türkiye’de faaliyet gösteren şubeleri, kamu ihalelerine katılmaktan men edildi.
Söz konusu yasak, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının açtığı ihaleleri kapsayacak şekilde 1 yıl süreyle uygulanacak.
Yasağın TPAO'nun yürüttüğü bir ihale süreci kapsamında alındığı öğrenildi. Söz konusu kararın ihale mevzuatı çerçevesinde uygulanan yaptırımlar arasında yer aldığı ifade edildi.
Kararın, ilgili ihale sürecinde ortaya çıkan değerlendirmeler ve kamu ihale mevzuatı çerçevesinde alındığı ifade edilirken, detaylı gerekçeye ilişkin resmi açıklamada sınırlı bilgi yer aldı.
