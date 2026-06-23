Resmen çılgına döndü! Kılıçdaroğlu’nun “O isimle iki saat ne görüştünüz?” sorusu Arınç’ı küplere bindirdi
TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, CHP lideri Özgür Özel ile yaptığı görüşmeler nedeniyle kendisini eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun "Bir partinin genel başkanı, AK Partili bir isimle iki saat ne görüştü?" sözlerine karşılık Arınç, görüşmelerde CHP'nin iç işlerine dair tek bir kelime konuşulmadığını savundu. Hakkındaki değerlendirmeleri haksız bulduğunu belirten Arınç, Kılıçdaroğlu'nun kendisine özür borcu olduğunu söyledi.