Resmen çılgına döndü! Kılıçdaroğlu’nun “O isimle iki saat ne görüştünüz?” sorusu Arınç’ı küplere bindirdi

Özgür Özel'in daha sonra Meclis'teki makam odasına iadeiziyarette bulunduğunu belirten Arınç, bu görüşmede yalnızca Manisa ve Türkiye gündeminin ele alındığını aktardı. CHP'nin iç süreçlerine müdahil olduğu yönündeki iddiaları reddeden Arınç, Özgür Özel ile yaptığı görüşmelerde bu konuların hiç açılmadığını vurguladı. Arınç, "Yemin ediyorum, CHP'nin iç meselelerine dair tek bir kelime konuşulmadı. Ben bu konulara hiç girmedim, Özgür Bey de büyük bir siyasi nezaket göstererek konuyu asla açmadı. Hatta o görüşmede Özgür Bey'e, Kemal Bey hakkında son derece olumlu ve yapıcı şeyler söyledim. Siyasi tartışmaların hiçbir yerinde değilim" dedi.