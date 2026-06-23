FBI’dan, tarihe geçen operasyon: ABD’nin en çok arananı Hilmi, Türkiye’de böyle yakalandı

Patel açıklamasında, “İbrahim Haldun Hilmi, tarihin en büyük Medicare dolandırıcılıklarından biriyle suçlanıyor. Medicare’i dolandırmaya yönelik 3,7 milyar dolarlık büyük bir planı organize ettiği iddia ediliyor. Mayıs 2025’ten bu yana firardaydı ama onu yakaladık” ifadelerini kullandı. Hilmi’nin “yabancı ülkeden teslim süreci” sonrasında ABD’ye getirildiğini belirten Patel, şüphelinin Miami’de yargı önüne çıkarılacağını bildirdi. Patel, operasyon nedeniyle FBI Miami, ABD Adalet Bakanlığı ve Türkiye’deki yetkililere teşekkür etti. Ayrıca Büyükelçi Tom Barrack’ın süreçte önemli rol oynadığını belirterek, “Bu dosya onun yorulmak bilmeyen çalışmaları olmadan tamamlanamazdı” dedi.