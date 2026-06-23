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FBI’dan, tarihe geçen operasyon: ABD’nin en çok arananı Hilmi, Türkiye’de böyle yakalandı

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FBI’dan, tarihe geçen operasyon: ABD’nin en çok arananı Hilmi, Türkiye’de böyle yakalandı

FBI Direktörü Kash Patel, ABD tarihinin en büyük Medicare dolandırıcılığı dosyalarından biriyle suçlanan İbrahim Hilmi’nin Türkiye’de yakalanarak ABD’ye getirildiğini duyurdu.

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Foto - FBI’dan, tarihe geçen operasyon: ABD’nin en çok arananı Hilmi, Türkiye’de böyle yakalandı

ABD’de 3,7 milyar dolarlık Medicare dolandırıcılığı planının organizatörlerinden biri olmakla suçlanan İbrahim Haldun Hilmi’nin Türkiye’de yakalanarak ABD’ye getirildiği açıklandı. FBI Direktörü Kash Patel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hilmi’nin, “ABD tarihinin en büyük Medicare dolandırıcılıklarından biri” kapsamında suçlandığını belirtti. Patel, Hilmi’nin Mayıs 2025’ten bu yana firari olduğunu kaydederek, FBI Miami birimi, ABD Adalet Bakanlığı ve Türkiye’deki ortakların çalışmasıyla yakalandığını duyurdu.

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Foto - FBI’dan, tarihe geçen operasyon: ABD’nin en çok arananı Hilmi, Türkiye’de böyle yakalandı

Patel açıklamasında, “İbrahim Haldun Hilmi, tarihin en büyük Medicare dolandırıcılıklarından biriyle suçlanıyor. Medicare’i dolandırmaya yönelik 3,7 milyar dolarlık büyük bir planı organize ettiği iddia ediliyor. Mayıs 2025’ten bu yana firardaydı ama onu yakaladık” ifadelerini kullandı. Hilmi’nin “yabancı ülkeden teslim süreci” sonrasında ABD’ye getirildiğini belirten Patel, şüphelinin Miami’de yargı önüne çıkarılacağını bildirdi. Patel, operasyon nedeniyle FBI Miami, ABD Adalet Bakanlığı ve Türkiye’deki yetkililere teşekkür etti. Ayrıca Büyükelçi Tom Barrack’ın süreçte önemli rol oynadığını belirterek, “Bu dosya onun yorulmak bilmeyen çalışmaları olmadan tamamlanamazdı” dedi.

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Foto - FBI’dan, tarihe geçen operasyon: ABD’nin en çok arananı Hilmi, Türkiye’de böyle yakalandı

Patel, operasyonu FBI’ın dolandırıcılıkla mücadele çalışmalarında “büyük bir zafer” olarak nitelendirdi. Açıklamasında, Başkan Yardımcısı Vance’in liderliğindeki Beyaz Saray görev gücüne de dikkat çeken Patel, Trump yönetiminin Amerikan vergi mükelleflerinden çaldığı iddia edilen kişilerin nerede saklanırsa saklansın yakalanacağı mesajını verdiğini söyledi.

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Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Türkiye, ABD birimlerine bu imkanı sağlıyor ise, neden ABD makamları, Türkiye'den ABD'ye kaçan fetöcülerin ve pkklılar ile diğer sol örgütlerine mensup şahısların yaka paça yakalanarak Türkiye'ye ye iade edilmeleri için aynı yöntemler uygulanamıyor
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