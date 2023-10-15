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Siyaset
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Resmen açıklandı! BBP’den yerel seçim kararı

2023-10-15 16:11:35
Resmen açıklandı! BBP’den yerel seçim kararı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, Sivas’ta katıldığı toplantıda yerel seçimlere kendi adayları ile gireceklerini açıkladı.

#1
Foto - Resmen açıklandı! BBP’den yerel seçim kararı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanlığı, Genişletilmiş İl Divan Toplantısı düzenledi. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya BBP Genel Başkan Yardımcıları Bülent İspir ve Uğur Bulut’un yanı sıra il, ilçe teşkilatları ve çok sayıda partili katıldı.

#2
Foto - Resmen açıklandı! BBP’den yerel seçim kararı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Açılış konuşmalarının ardından söz alan BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, ülke ve dünya gündemine dair açıklamalarda bulundu. İspir, “Bugünlerde Türk ve Müslüman ülkelerle ilişkilerimizi güçlendirdikçe bunun farkında olan batı toplumları, hakimiyetlerinin ellerinden kaydığını gördükleri için inşa ettiğimiz surlarda gedikler açmaya çalışıyor. Azerbaycan’da Ermenileri tahrik ederek ilk denemelerini yaptılar ve can Azerbaycan’ın demir yumruğu ile bütün hesapları 24 saatte çöktü. Hemen ardından terör kartı ile Türkiye’yi sindirmeye çalıştılar. Bu defa da kahraman Mehmetçiğimizin ve şanlı ordumuzun kararlılığı karşısında yapabilecekleri çok bir şey olmadığını anladılar. Korktukları için düşürdükleri İnsansız Hava Aracı’nın bedelini de kısa zamanda ödeyecekler inşallah” dedi.

#3
Foto - Resmen açıklandı! BBP’den yerel seçim kararı

Filistin ve İsrail arasında yaşanan çatışmalara da değinen Bülent İspir, “Hamas’ın başlattığı harekatın nedenleri, oluş biçimi ve İsrail’in verdiği tepki üzerine birçok söz söylenebilir. Batı dünyasının bu hadiseyi fırsata çevirip Müslüman coğrafyasını ateşe vermeyi planladıklarını hiçbirimizin gözden kaçırmaması gerekiyor. Savunmasız sivil halka her ne nedenle olursa olsun saldırılmasını ve vahşet uygulanmasını tasvip etmemiz mümkün değildir. Bizim Türkiye olarak meseleye bakış açımız, kana susamış Batı medeniyeti unsurlarının aksine önce insanidir. Parti olarak bölgedeki sivil halkın ölmesini kabullenmiyoruz” dedi.

#4
Foto - Resmen açıklandı! BBP’den yerel seçim kararı

2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili de konuşan Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, “Cumhur İttifakı özü itibariyle bir halk hareketi olarak doğmuş ve muvaffak olmaya başlamıştır. Bu ittifak elbette seçimlerde ortak hareket etmektir fakat nihai amacı Türkiye Yüzyılı’nın inşasıdır. Biz kararlılıkla görevimizi yerine getirerek ittifak içinde kalmaya devam edeceğiz ve tarihi sorumluluklarımızı yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Geçtiğimiz seçimlerde ittifak içinde kalarak kendi adaylarımızla seçime girdik ve diğer seçimlere göre oylarımızı artırdık. Tabi bu sonuçları yeterli görmüyoruz ve oylarımızı daha fazla artırmak için hep birlikte gece gündüz gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki yerel seçimlerde de bunun sonuçlarını alacağımıza yürekten inanıyorum. Başta Sivas olmak üzere tüm illerimizde çok önemli sonuçlar alacağız. Sivas’ta ve her yerde kendi adaylarımızla seçime giriyoruz. Burada bütün dava arkadaşlarıma sonuna kadar güveniyorum” ifadelerine yer verdi.

#5
Foto - Resmen açıklandı! BBP’den yerel seçim kararı

Toplantı Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir’in konuşmasının ardından basına kapalı şekilde devam etti.

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