Resmen açıklandı! BBP’den yerel seçim kararı

2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili de konuşan Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, “Cumhur İttifakı özü itibariyle bir halk hareketi olarak doğmuş ve muvaffak olmaya başlamıştır. Bu ittifak elbette seçimlerde ortak hareket etmektir fakat nihai amacı Türkiye Yüzyılı’nın inşasıdır. Biz kararlılıkla görevimizi yerine getirerek ittifak içinde kalmaya devam edeceğiz ve tarihi sorumluluklarımızı yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Geçtiğimiz seçimlerde ittifak içinde kalarak kendi adaylarımızla seçime girdik ve diğer seçimlere göre oylarımızı artırdık. Tabi bu sonuçları yeterli görmüyoruz ve oylarımızı daha fazla artırmak için hep birlikte gece gündüz gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki yerel seçimlerde de bunun sonuçlarını alacağımıza yürekten inanıyorum. Başta Sivas olmak üzere tüm illerimizde çok önemli sonuçlar alacağız. Sivas’ta ve her yerde kendi adaylarımızla seçime giriyoruz. Burada bütün dava arkadaşlarıma sonuna kadar güveniyorum” ifadelerine yer verdi.