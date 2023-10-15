Resmen açıklandı! BBP’den yerel seçim kararı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Açılış konuşmalarının ardından söz alan BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, ülke ve dünya gündemine dair açıklamalarda bulundu. İspir, “Bugünlerde Türk ve Müslüman ülkelerle ilişkilerimizi güçlendirdikçe bunun farkında olan batı toplumları, hakimiyetlerinin ellerinden kaydığını gördükleri için inşa ettiğimiz surlarda gedikler açmaya çalışıyor. Azerbaycan’da Ermenileri tahrik ederek ilk denemelerini yaptılar ve can Azerbaycan’ın demir yumruğu ile bütün hesapları 24 saatte çöktü. Hemen ardından terör kartı ile Türkiye’yi sindirmeye çalıştılar. Bu defa da kahraman Mehmetçiğimizin ve şanlı ordumuzun kararlılığı karşısında yapabilecekleri çok bir şey olmadığını anladılar. Korktukları için düşürdükleri İnsansız Hava Aracı’nın bedelini de kısa zamanda ödeyecekler inşallah” dedi.