Resesyon mu geliyor? BYD’nin satış rakamları çakıldı

Teknoloji şirketi Xiaomi de elektrikli otomobil pazarındaki yükselişini sürdürerek aynı dönemde 59 binin üzerinde satışa ulaştı ve yıllık bazda yaklaşık yüzde 48 büyüme yakaladı. Nio ve Zeekr gibi markalar ise çok daha yüksek büyüme oranlarıyla dikkat çekti. Hesaplamalara göre Nio’nun satışları yaklaşık yüzde 77, Zeekr’in satışları ise yüzde 84 civarında artış gösterdi. Buna karşılık bazı üreticiler de düşüş yaşadı. Xpeng’in satışlarında yüzde 42’lik gerileme görülürken, Li Auto’nun satışlarında da daha sınırlı bir düşüş yaşandı.