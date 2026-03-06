  • İSTANBUL
Resesyon mu geliyor? BYD'nin satış rakamları çakıldı
Çinli elektrikli araç üreticisi BYD’nin 2026’nın ilk iki ayında satışlarının sert düşmesi, Çin otomobil pazarında rekabetin ne kadar hızlandığını bir kez daha gösterdi.

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri olan Çin merkezli BYD, 2026 yılının ilk iki ayında satış performansında belirgin bir gerileme yaşadı. Ocak ve şubat aylarını kapsayan toplam satış hacmi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 36 düşüş gösterdi.

Veriler hesaplanırken şubat ayının ortasında gerçekleşen ve satışların geleneksel olarak yavaşladığı Çin Yeni Yılı tatilinin etkisi de dikkate alınarak mevsimsel düzeltme uygulandı. Buna rağmen ortaya çıkan tablo, şirketin iç pazarda ciddi bir rekabet baskısıyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Çin’de elektrikli araç pazarındaki genel talep büyümesi yavaşlarken, BYD’nin pazar payı özellikle yerli rakiplerin agresif hamleleri nedeniyle baskı altında kalmaya başladı. Aynı dönemde birçok Çinli üreticinin satışlarını artırması, rekabet dengelerinin hızla değiştiğini ortaya koydu.

Talepteki zayıflamanın bir diğer nedeni ise elektrikli araçlara yeniden getirilen yüzde 5’lik satın alma vergisi oldu. Vergi düzenlemesi tüketici talebini sınırlarken, rekabetin yoğun olduğu pazarda BYD’nin satış performansını da olumsuz etkiledi. BYD’nin satışlarında düşüş görülürken bazı rakip üreticilerin güçlü büyüme rakamları açıklaması dikkat çekti. Çinli üretici Leapmotor ocak-şubat döneminde 60 binden fazla araç satarak yıllık bazda yüzde 19 büyüme kaydetti.

Teknoloji şirketi Xiaomi de elektrikli otomobil pazarındaki yükselişini sürdürerek aynı dönemde 59 binin üzerinde satışa ulaştı ve yıllık bazda yaklaşık yüzde 48 büyüme yakaladı. Nio ve Zeekr gibi markalar ise çok daha yüksek büyüme oranlarıyla dikkat çekti. Hesaplamalara göre Nio’nun satışları yaklaşık yüzde 77, Zeekr’in satışları ise yüzde 84 civarında artış gösterdi. Buna karşılık bazı üreticiler de düşüş yaşadı. Xpeng’in satışlarında yüzde 42’lik gerileme görülürken, Li Auto’nun satışlarında da daha sınırlı bir düşüş yaşandı.

Artan rekabet karşısında BYD stratejisini yalnızca Çin pazarı üzerine kurmamaya başladı. Şirket son dönemde özellikle küresel pazarlara yönelik büyüme planlarını hızlandırdı. 2026 Şubat ayında BYD’nin yurt dışı satışları ilk kez Çin içi satışlarının önüne geçti. Şirketin 2025 yılı boyunca dünya genelinde gerçekleştirdiği toplam ihracat satışlarının ise 1 milyon adedi aştığı belirtiliyor. Analistlere göre bu durum BYD’ye önemli bir avantaj sağlıyor. Çünkü Çin’de faaliyet gösteren birçok rakip üretici hâlâ büyük ölçüde yalnızca iç pazara bağımlı durumda.

Şirket rekabet gücünü artırmak için yeni teknolojilere de yatırım yapıyor. BYD’nin yakın zamanda yeni nesil batarya teknolojileri ve daha hızlı şarj çözümlerini tanıtması bekleniyor. Daha önce gelişmiş sürüş destek sistemi olan “God’s Eye” teknolojisini ücretsiz sunarak satışlarda ciddi bir artış yakalayan şirketin benzer bir stratejiyi yeniden uygulayabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlara göre BYD’nin küresel pazarlara açılma hamlesi ve teknoloji yatırımları, Çin’de giderek sertleşen elektrikli araç rekabetinde şirketin konumunu yeniden güçlendirebilir. Haber Kaynağı: CNBC

