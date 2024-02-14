Rekoru kaçırdı: Herkesi isyan ettirdi: Bir ikincilik vakası daha…

Aynı kiloda bronz madalyaları ise Azerbaycanlı Beka Kandelaki ve İtalyan Danila Sotnikov elde etti. Kariyerinde 12 kez Avrupa şampiyonluğu yaşayan Rıza, sadece 2011'de gümüş madalya elde etmişti. 2022'de kürsünün zirvesini rakiplerine bırakmadı Grekoromen stil 130 kiloda son Avrupa şampiyonu Rıza, geçen yıl aynı zamanda Sırbistan'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda da kürsünün zirvesine çıktı. Rıza, böylece 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti. Hem Avrupa hem de dünya şampiyonu olan milli sporcu, Dünya Güreş Birliğinin 2022 dünya sıralamasında grekoromen stil 130 kiloda zirvede yer aldı. Türk sporunun en önemli isimlerinden Rıza Kayaalp'in kariyerinde ayrıca 3 olimpiyat madalyası bulunuyor. Milli güreşçi Londra 2012 ve Tokyo 2020'de bronz, Rio 2016'da gümüş madalya kazandı. Rıza Kayaalp, 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak kariyerini zirvede tamamlamayı amaçlıyor.