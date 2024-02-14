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Spor
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Rekoru kaçırdı: Herkesi isyan ettirdi: Bir ikincilik vakası daha…

2024-02-14 11:16:38
Rekoru kaçırdı: Herkesi isyan ettirdi: Bir ikincilik vakası daha…

12 kez Avrupa şampiyonu olarak Rus güreşçi Karelin'in rekoruna ortak olan Rıza Kayaalp, Rus rakibi Sergey Semenov'a tuşla yenilerek gümüş madalya elde etti.

#1
Foto - Rekoru kaçırdı: Herkesi isyan ettirdi: Bir ikincilik vakası daha…

Romanya’nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, 2'nci turda Norveçli Oscar Marvik'i (9-0) teknik üstünlükle, çeyrek finalde Ermeni rakibi David Ovasapyan'ı 5-0 yendi.

#2
Foto - Rekoru kaçırdı: Herkesi isyan ettirdi: Bir ikincilik vakası daha…

Yarı finalde Azerbaycanlı Beka Kandelaki ile karşılaşan Kayaalp, karşılaşmada 2-0 geriye düşse de minderden son puan avantajıyla (2-2) ayrıldı ve finale çıktı.

#3
Foto - Rekoru kaçırdı: Herkesi isyan ettirdi: Bir ikincilik vakası daha…

Rıza Kayaalp, Avrupa'da 13. zaferle tarihe geçme şansını kaçırdı Kayaalp, finalde dünya şampiyonu ve olimpiyat 3.'sü Rus Sergey Semenov ile karşılaştı. Rıza Kayaalp, karşılaşmadan tuşla yenilerek ayrıldı ve gümüş madalya elde etti.

#4
Foto - Rekoru kaçırdı: Herkesi isyan ettirdi: Bir ikincilik vakası daha…

Rusların efsane güreşçisi Aleksandr Karelin'in sıkletinde 12 Avrupa şampiyonluğu ünvanını egale eden milli güreşçimiz, 13. Avrupa şampiyonluğunu kazanarak rekor kırma hayalini şimdilik erteledi.

#5
Foto - Rekoru kaçırdı: Herkesi isyan ettirdi: Bir ikincilik vakası daha…

Aynı kiloda bronz madalyaları ise Azerbaycanlı Beka Kandelaki ve İtalyan Danila Sotnikov elde etti. Kariyerinde 12 kez Avrupa şampiyonluğu yaşayan Rıza, sadece 2011'de gümüş madalya elde etmişti. 2022'de kürsünün zirvesini rakiplerine bırakmadı Grekoromen stil 130 kiloda son Avrupa şampiyonu Rıza, geçen yıl aynı zamanda Sırbistan'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda da kürsünün zirvesine çıktı. Rıza, böylece 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti. Hem Avrupa hem de dünya şampiyonu olan milli sporcu, Dünya Güreş Birliğinin 2022 dünya sıralamasında grekoromen stil 130 kiloda zirvede yer aldı. Türk sporunun en önemli isimlerinden Rıza Kayaalp'in kariyerinde ayrıca 3 olimpiyat madalyası bulunuyor. Milli güreşçi Londra 2012 ve Tokyo 2020'de bronz, Rio 2016'da gümüş madalya kazandı. Rıza Kayaalp, 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak kariyerini zirvede tamamlamayı amaçlıyor.

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