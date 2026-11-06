2027 yılı MTV ücretleri belli oldu! Hangi araç ne kadar ödeyecek?

ÖDEMELER İKİ TAKSİTTE YAPILABİLECEK Araç sahipleri 2027 yılı MTV borçlarını her yıl olduğu gibi ilk altı ay ve ikinci altı ay olmak üzere iki eşit taksitte ödeyebilecek. Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını P artırma veya P indirme yetkisi bulunsa da 2027 yılı için herhangi bir oran değişikliği beklenmiyor.