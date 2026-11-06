2027 yılı MTV ücretleri belli oldu! Hangi araç ne kadar ödeyecek?
2027 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) belli oldu. Peki yeni yılda hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?
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2027 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) belli oldu. Peki yeni yılda hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?
Araç sahiplerinin merakla beklediği 2027 yılı Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) oranları belli oldu. TÜİK’in açıkladığı üretici enflasyonu verileriyle kesinleşen yüzde 27,83’lük yeniden değerleme oranı sonrası; Clio'dan Corolla'ya, Togg'dan Tesla'ya kadar piyasadaki popüler otomobillerin ödeyeceği yıllık vergi maliyetleri kalem kalem hesaplandı.
Yeni tarifeye göre 1-3 yaş arasındaki binek otomobillerde yıllık MTV tabanı 7 bin 350 TL’den başlayıp, lüks segmentte 350 bin 785 TL’ye kadar çıkacak.
EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLER NE KADAR VERGİ ÖDEYECEK? Araç fiyatlarındaki artış nedeniyle hesaplamaların üst değer diliminden yapıldığı 2027 vergi dönemi için popüler modellerin yıllık MTV rakamları şöyle şekillendi:
-Renault Clio / Hyundai i20 / Renault Duster: 1.3 litrenin altında kalan motor hacimleriyle yıllık 8.823 TL vergiye tabi olacak.
-Renault Megane (1.3 L) / Toyota Corolla (1.5 L): Bir üst vergi diliminde yer alan iki modelin yıllık ödemesi 15.375 TL’ye yükselecek.
-Toyota C-HR (1.8 L Hibrit): Motor hacmi nedeniyle 27.165 TL MTV ödeyecek.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE EN YAYGIN TUTAR: 22 BİN TL Elektrikli araçlarda vergilendirme motor gücüne (kW) ve araç değerine göre belirleniyor. Türkiye piyasasında en çok satan 160 kW altı elektrikli otomobiller için yeni tarifeler şu şekilde:
-Togg T10X, Tesla Model Y, Volvo EX30, Hyundai IONIQ 3: 160 kW’ı aşmayan bu modeller için 2027 yılı MTV ödemesi 22.375 TL olacak.
-240 kW Üzeri Elektrikli Modeller: Yüksek motor gücüne sahip araçlarda yıllık vergi yükü taşıt değerine göre 80.390 TL ile 87.695 TL arasında değişecek.
MOTOR HACMİNE GÖRE 2027 MTV TARİFESİ (1-3 YAŞ) -1.0 - 1.2 Litre: 7.350 TL – 8.823 TL -1.3 - 1.6 Litre: 12.803 TL – 15.375 TL -1.6 - 1.8 Litre: 27.165 TL -4.0 Litre ve Üzeri: 350.785 TL
ÖDEMELER İKİ TAKSİTTE YAPILABİLECEK Araç sahipleri 2027 yılı MTV borçlarını her yıl olduğu gibi ilk altı ay ve ikinci altı ay olmak üzere iki eşit taksitte ödeyebilecek. Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını P artırma veya P indirme yetkisi bulunsa da 2027 yılı için herhangi bir oran değişikliği beklenmiyor.
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