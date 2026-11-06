Fatma Betül’ün tutuklanmasının ardından çok konuşulacak sözler: Erdoğan bütün kapıları ardına kadar araladı, büyük sürprizlere hazır olun

Tayyar'ın açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise soruşturmanın ilerleyen süreçte doğurabileceğini öne sürdüğü sonuçlara ilişkin oldu. "Sadece adli değil idari ve siyasi alanda da büyük sürprizlere hazır olun" diyen Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı: "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan 'hesaplaşma' için tüm kapıları araladı."