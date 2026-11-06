Fatma Betül’ün tutuklanmasının ardından çok konuşulacak sözler: Erdoğan bütün kapıları ardına kadar araladı, büyük sürprizlere hazır olun
Fon soruşturması kapsamında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasının ardından AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Tutuklama kararını operasyonun en "derin" kararı olarak nitelendiren Tayyar, "Sadece adli değil idari ve siyasi alanda da büyük sürprizlere hazır olun" dedi. Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hesaplaşma" için tüm kapıları araladığını öne sürdü.