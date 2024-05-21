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Ekonomi
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Rekorları altüst etti! Borsa İstanbul’da bir ilk daha!

2024-05-21 12:41:46
Rekorları altüst etti! Borsa İstanbul’da bir ilk daha!

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 11.000 puanı aşarak tarihin en yüksek seviyesini gördü.

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Foto - Rekorları altüst etti! Borsa İstanbul’da bir ilk daha!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

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Foto - Rekorları altüst etti! Borsa İstanbul’da bir ilk daha!

Endeks gün içinde yüzde 2,46’nın üzerinde artışla, tarihinde ilk kez 11.000 puanı aştı.

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Foto - Rekorları altüst etti! Borsa İstanbul’da bir ilk daha!

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Foto - Rekorları altüst etti! Borsa İstanbul’da bir ilk daha!

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Foto - Rekorları altüst etti! Borsa İstanbul’da bir ilk daha!

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