2024-05-21 12:41:46 Rekorları altüst etti! Borsa İstanbul’da bir ilk daha!
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 11.000 puanı aşarak tarihin en yüksek seviyesini gördü.
Evlilik kredisi ödemeleri bugün başlıyor! 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin TL kredi desteği
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 11.000 puanı aşarak tarihin en yüksek seviyesini gördü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tarihinin en yüksek seviyesini gördü.
Endeks gün içinde yüzde 2,46’nın üzerinde artışla, tarihinde ilk kez 11.000 puanı aştı.
.
.
.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23