Emekli tümamiral 'darbeyi vurduk' diyerek duyurdu: Orada Türkiye'ye 550 yıl yetecek doğalgaz var
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı katıldığı bir yayında, Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmanın resmiyete kavuşmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı katıldığı bir yayında, Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmanın resmiyete kavuşmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Özlem Gürses’in YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını değerlendirdi. Anlaşmanın Doğu Akdeniz’deki dengeler açısından büyük önem taşıdığını belirten Yaycı, Türkiye’nin hem güvenlik hem de ekonomik açıdan önemli kazanımlar elde ettiğini savundu.
Yaycı, anlaşmanın Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’deki paylaşım stratejisine önemli bir darbe vurduğunu belirtti. Anlaşmayla, Yunanistan’ın Libya’ya ait deniz alanları üzerindeki taleplerinin de önüne geçildiğini ifade etti.
Türkiye’nin deniz yetki alanlarının Libya ile yapılan anlaşmayla belirlendiğini söyleyen Yaycı, bölgedeki doğal kaynak potansiyeline de dikkat çekti. Özellikle gaz hidrat yataklarının önemini vurgulayan Yaycı, bu kaynakların Türkiye’nin enerji ihtiyacına uzun vadede büyük katkı sağlayabileceğini belirtti.
Bölgedeki gaz hidrat rezervlerinin Türkiye’nin yaklaşık 550 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte olduğunu anlattı.
Anlaşmanın yalnızca enerji kaynakları açısından değil, Türkiye’nin denizlerdeki egemenlik hakları ve ulusal güvenliği bakımından da kritik olduğunu belirten Yaycı, “Vatan yalnızca karadan ibaret değildir. Vatan denizde de vardır” ifadelerini kullandı.
Yaycı açıklamasının devamında şunları söyledi: Bu anlaşmayı tanımıyorum" diyen Yunanistan zaten Lozan'ı da tanımıyor. Kendisine devredilmemiş adalara çöküyor, oraları silahlandırıyor, Batı Trakya'da yapmadığı zulüm kalmadı.
Zaten Yunanistan anlaşma tanımaz bir devlet. Anlaşmaları kendine göre yontar, hukuku da kendine göre yontar. Kuzey Kıbrıs'a 'sözde' diyenler şimdi Libya için de aynı şeyi söylüyor.
Türk diplomasisini tebrik edelim. Hafter'i düşmanken dost yaptı, Temsilciler Meclisi'nde yeni seçimler yapıldı. Yeni yönetimin yaptığı ilk iş bu anlaşmayı onaylamak oldu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23