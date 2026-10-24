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Ekonomi
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Emekli tümamiral 'darbeyi vurduk' diyerek duyurdu: Orada Türkiye'ye 550 yıl yetecek doğalgaz var

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Emekli tümamiral 'darbeyi vurduk' diyerek duyurdu: Orada Türkiye'ye 550 yıl yetecek doğalgaz var

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı katıldığı bir yayında, Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmanın resmiyete kavuşmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Foto - Emekli tümamiral 'darbeyi vurduk' diyerek duyurdu: Orada Türkiye'ye 550 yıl yetecek doğalgaz var

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Özlem Gürses’in YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını değerlendirdi. Anlaşmanın Doğu Akdeniz’deki dengeler açısından büyük önem taşıdığını belirten Yaycı, Türkiye’nin hem güvenlik hem de ekonomik açıdan önemli kazanımlar elde ettiğini savundu.

#2
Foto - Emekli tümamiral 'darbeyi vurduk' diyerek duyurdu: Orada Türkiye'ye 550 yıl yetecek doğalgaz var

Yaycı, anlaşmanın Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’deki paylaşım stratejisine önemli bir darbe vurduğunu belirtti. Anlaşmayla, Yunanistan’ın Libya’ya ait deniz alanları üzerindeki taleplerinin de önüne geçildiğini ifade etti.

#3
Foto - Emekli tümamiral 'darbeyi vurduk' diyerek duyurdu: Orada Türkiye'ye 550 yıl yetecek doğalgaz var

Türkiye’nin deniz yetki alanlarının Libya ile yapılan anlaşmayla belirlendiğini söyleyen Yaycı, bölgedeki doğal kaynak potansiyeline de dikkat çekti. Özellikle gaz hidrat yataklarının önemini vurgulayan Yaycı, bu kaynakların Türkiye’nin enerji ihtiyacına uzun vadede büyük katkı sağlayabileceğini belirtti.

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Foto - Emekli tümamiral 'darbeyi vurduk' diyerek duyurdu: Orada Türkiye'ye 550 yıl yetecek doğalgaz var

Bölgedeki gaz hidrat rezervlerinin Türkiye’nin yaklaşık 550 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte olduğunu anlattı.

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Foto - Emekli tümamiral 'darbeyi vurduk' diyerek duyurdu: Orada Türkiye'ye 550 yıl yetecek doğalgaz var

Anlaşmanın yalnızca enerji kaynakları açısından değil, Türkiye’nin denizlerdeki egemenlik hakları ve ulusal güvenliği bakımından da kritik olduğunu belirten Yaycı, “Vatan yalnızca karadan ibaret değildir. Vatan denizde de vardır” ifadelerini kullandı.

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Foto - Emekli tümamiral 'darbeyi vurduk' diyerek duyurdu: Orada Türkiye'ye 550 yıl yetecek doğalgaz var

Yaycı açıklamasının devamında şunları söyledi: Bu anlaşmayı tanımıyorum" diyen Yunanistan zaten Lozan'ı da tanımıyor. Kendisine devredilmemiş adalara çöküyor, oraları silahlandırıyor, Batı Trakya'da yapmadığı zulüm kalmadı.

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Foto - Emekli tümamiral 'darbeyi vurduk' diyerek duyurdu: Orada Türkiye'ye 550 yıl yetecek doğalgaz var

Zaten Yunanistan anlaşma tanımaz bir devlet. Anlaşmaları kendine göre yontar, hukuku da kendine göre yontar. Kuzey Kıbrıs'a 'sözde' diyenler şimdi Libya için de aynı şeyi söylüyor.

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Foto - Emekli tümamiral 'darbeyi vurduk' diyerek duyurdu: Orada Türkiye'ye 550 yıl yetecek doğalgaz var

Türk diplomasisini tebrik edelim. Hafter'i düşmanken dost yaptı, Temsilciler Meclisi'nde yeni seçimler yapıldı. Yeni yönetimin yaptığı ilk iş bu anlaşmayı onaylamak oldu.

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