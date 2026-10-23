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TOGG kredi başvuru şartları neler, aylık taksit ne kadar? Güncel TOOG fiyat listesi: T10X ve T10F kaç TL? Rusya ile savaşan Ukrayna kararını duyurdu: Ateşkes ilan ediyoruz CHP yıktıktan sonra enkazını bile satıp yok etmişti! Muradiye Mevlevihanesi 101 yıl sonra kapılarını açtı Türkiye, Husiler ile savaşacak mı? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den net cevap Yunanistan İsrail füzelerini ateşledi! Ege'de tansiyon yüksek Temsilcilerimizin kazandığı devasa servet açıklandı! UEFA Avrupa gelirleri güncellendi Okulda tavuklu pilav paniği: 19 öğrenci hastanelik oldu Yılmaz Vural'dan flaş hamle! Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
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CHP yıktıktan sonra enkazını bile satıp yok etmişti! Muradiye Mevlevihanesi 101 yıl sonra kapılarını açtı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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CHP yıktıktan sonra enkazını bile satıp yok etmişti! Muradiye Mevlevihanesi 101 yıl sonra kapılarını açtı

1426 ile 1435 yıllarında inşa edilen ve 500 yıl boyunca varlığını sürdüren ancak tek parti döneminde 1925 yılında kapatılarak okula dönüştürülen ardından 1935 yılında yıktırılıp enkazı bile satılan Edirne’nin tarihi ve manevi miraslarından Muradiye Mevlevihanesi aynı yerinde yeniden inşa edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığının 49 milyon liralık yatırımıyla tamamlanan Mevlevihane 101 yıl sonra yeniden kapılarını açtı.

#1
Foto - CHP yıktıktan sonra enkazını bile satıp yok etmişti! Muradiye Mevlevihanesi 101 yıl sonra kapılarını açtı

Edirne'de açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne Muradiyye Mevlevihanesi’nin yeniden açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi: "Edirne Muradiyye Mevlevihanesi’nin kapılarını yeniden açıyoruz. Çok şükür ki bu aziz milletin gönüllerini birbirine kenetleyen manevi bir emaneti, geçmişi bugüne taşıyan tarihi bir yapıyı daha ayağa kaldırmış olmanın memnuniyetini ve huzurunu birlikte yaşıyoruz. Şöyle bir tarihi sürece baktığımızda Mevlana ocağının aslında Sultan II. Murad döneminin öncesinde bu topraklara ulaştığını, mürekkepleri ilahi aşkla tutuşturduğunu görüyoruz.”

#2
Foto - CHP yıktıktan sonra enkazını bile satıp yok etmişti! Muradiye Mevlevihanesi 101 yıl sonra kapılarını açtı

“Ancak Sultan II. Murad’ın Muradiye Camii Külliyesi’ne ilave olarak yaptırdığı bu eserle işte o ateş harlanıp ocağa dönüşmüş, Muradiye Mevlevihanesi nefsini terbiye edip tavrını bulma arayışında olanların eşiğine sığındığı kutlu bir kapı olmuştur. Öyle ki mevcut Mevlevi tekkeleri arasında bir pir makamı olarak Konya ve İstanbul’dan sonra Edirne Muradiye Mevlevihanesi zikredilir. Orijinal eserin yapımına dair 1426, 1433, 1435 gibi farklı tarihler veriliyor. Tarihi yapı yüzyıllar içerisinde yangından depreme, afetlerle sınanmış, birçok kez hasar görmüş, tamir edilmiş, bakımı yapılmış ve neticesinde 1922 yılına kadar ulaşmış. Neredeyse 5 yüzyıl boyunca gerek manevi gerekse musiki ve edebî alanda hizmetini sürdürmüş."

#3
Foto - CHP yıktıktan sonra enkazını bile satıp yok etmişti! Muradiye Mevlevihanesi 101 yıl sonra kapılarını açtı

Mevlevihanenin geçmişine ve ihya çalışmalarının başlangıcına değinen Ersoy, şu bilgileri verdi: "1925 yılında kapatılarak okula dönüştürülen Mevlevihane binası, 1935 yılında yıktırılıp enkazı satılmış. Sözün özü, Muradiye Mevlevihanesi’ni oluşturan yapıların tamamına yakını yok olmuştur. Dolayısıyla bizler Mevlevihane’nin mimarisi hakkındaki bilgileri yazılı kaynaklar ile yapıya ilişkin fotoğraf ve kroki niteliğindeki çizimlerden edinebiliyoruz.”

#4
Foto - CHP yıktıktan sonra enkazını bile satıp yok etmişti! Muradiye Mevlevihanesi 101 yıl sonra kapılarını açtı

“Semahane, Harem Dairesi, derviş hücreleri, dede odaları, imaret, türbe ve kütüphaneden oluşan orijinal eserin ahşap bir yapı olduğunu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızın milli ve manevi değerlerimizi, bunların simgesi olarak ecdadımızın inşa ettiği yapı ve eserleri nasıl sahiplendiği, bunlara atfettiği büyük önem hepinizce malumdur. Bakanlık olarak bizler de bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütüyoruz.”

#5
Foto - CHP yıktıktan sonra enkazını bile satıp yok etmişti! Muradiye Mevlevihanesi 101 yıl sonra kapılarını açtı

“Aynı hassasiyet ve sahiplenmeyle ecdat yadigârlarını restore, inşa ve ihya ediyor, yeniden işlevlendirerek hayatın içine dahil ediyoruz. Muradiye Mevlevîhânesi için de bu adımları attık. Bu projeye temel teşkil edecek ilk keşifler, 2000 yılında Muradiye Camii restorasyon çalışmaları yürütülürken Mevlevihane binalarına ait temel kalıntılarına rastlanılmasıyla elde edilmiştir."

#6
Foto - CHP yıktıktan sonra enkazını bile satıp yok etmişti! Muradiye Mevlevihanesi 101 yıl sonra kapılarını açtı

Yapının yeniden hizmete açılmasının Edirne için önemine vurgu yapan Bakan Ersoy, "Yaklaşık beş asırlık geçmişini yaşatan, ilk kez vücuda getirilmesine vesile olan tasavvufi değerleri yansıtan, geleneği geleceğe taşıyan yeni Muradiye Mevlevihanesi’nin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

#7
Foto - CHP yıktıktan sonra enkazını bile satıp yok etmişti! Muradiye Mevlevihanesi 101 yıl sonra kapılarını açtı

Ersoy “Osmanlı’ya başkent olmuş, her köşesi bize bizi anlatan, milli ve kültürel hafızamızın çok zengin ve özel unsurlarını muhafaza eden Edirne’yi bütün bu zenginlikleriyle korumaya, bunları insanımız için faydaya dönüştürmeye ve şehrimizi Türkiye Yüzyılı’nın güçlü yarınlarına taşımak için çalışmaya, üretmeye, inşa ve ihya etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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