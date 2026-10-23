CHP yıktıktan sonra enkazını bile satıp yok etmişti! Muradiye Mevlevihanesi 101 yıl sonra kapılarını açtı

“Ancak Sultan II. Murad’ın Muradiye Camii Külliyesi’ne ilave olarak yaptırdığı bu eserle işte o ateş harlanıp ocağa dönüşmüş, Muradiye Mevlevihanesi nefsini terbiye edip tavrını bulma arayışında olanların eşiğine sığındığı kutlu bir kapı olmuştur. Öyle ki mevcut Mevlevi tekkeleri arasında bir pir makamı olarak Konya ve İstanbul’dan sonra Edirne Muradiye Mevlevihanesi zikredilir. Orijinal eserin yapımına dair 1426, 1433, 1435 gibi farklı tarihler veriliyor. Tarihi yapı yüzyıllar içerisinde yangından depreme, afetlerle sınanmış, birçok kez hasar görmüş, tamir edilmiş, bakımı yapılmış ve neticesinde 1922 yılına kadar ulaşmış. Neredeyse 5 yüzyıl boyunca gerek manevi gerekse musiki ve edebî alanda hizmetini sürdürmüş."