CHP yıktıktan sonra enkazını bile satıp yok etmişti! Muradiye Mevlevihanesi 101 yıl sonra kapılarını açtı
1426 ile 1435 yıllarında inşa edilen ve 500 yıl boyunca varlığını sürdüren ancak tek parti döneminde 1925 yılında kapatılarak okula dönüştürülen ardından 1935 yılında yıktırılıp enkazı bile satılan Edirne’nin tarihi ve manevi miraslarından Muradiye Mevlevihanesi aynı yerinde yeniden inşa edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığının 49 milyon liralık yatırımıyla tamamlanan Mevlevihane 101 yıl sonra yeniden kapılarını açtı.