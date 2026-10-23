Rusya ile savaşan Ukrayna kararını duyurdu: Ateşkes ilan ediyoruz

Ukrayna'nın da 27 Ekim'de, Kiev saatiyle 03.00'ten itibaren bölgede "belirlenmiş bir alanda" ateşkes ilan ettiği belirtilen açıklamada, "Ukrayna savunma kuvvetleri, Oleşki sakinlerine yardım etmek için mümkün olan her şeyi yapıyor ve vatandaşlarımızın güvenliğini ve kurtarılmasını sağlamak için her türlü çabayı sarf edecek." ifadesi kullanıldı. Ordudan yapılan diğer bir açıklamada da Ukrayna ordusunun daha önce de Oleşki ve çevresindeki yerleşim yerlerinde bulunan sivillere insansız hava araçlarıyla (İHA) yardımlar sağladığına işaret edilerek "Oleşki sakinleri için insani yardıma erişimin sağlanmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.