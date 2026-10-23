  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP yıktıktan sonra enkazını bile satıp yok etmişti! Muradiye Mevlevihanesi 101 yıl sonra kapılarını açtı Türkiye, Husiler ile savaşacak mı? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den net cevap Yunanistan İsrail füzelerini ateşledi! Ege'de tansiyon yüksek Temsilcilerimizin kazandığı devasa servet açıklandı! UEFA Avrupa gelirleri güncellendi Okulda tavuklu pilav paniği: 19 öğrenci hastanelik oldu Yılmaz Vural'dan flaş hamle! Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor Milyonları ilgilendiriyor! 2027 yılında asgari ücret ne kadar olacak İşgal rejimine karşı tarihi dava İstanbul’da başladı! Netanyahu ve Ben-Gvir dahil 35 sanık yargılanıyor
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Rusya ile savaşan Ukrayna kararını duyurdu: Ateşkes ilan ediyoruz

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Rusya ile savaşan Ukrayna kararını duyurdu: Ateşkes ilan ediyoruz

Rusya ile savaşan Ukrayna'dan gelen açıklamada "Oleşki sakinlerine insani yardımın ulaştırılması için ateşkes ilan ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

#1
Foto - Rusya ile savaşan Ukrayna kararını duyurdu: Ateşkes ilan ediyoruz

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Herson bölgesindeki Oleşki şehrinde düzenlenecek insani operasyon nedeniyle, Rusya'nın 27 Ekim'den itibaren Herson yönünde geçici ateşkes uygulama kararına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

#2
Foto - Rusya ile savaşan Ukrayna kararını duyurdu: Ateşkes ilan ediyoruz

Ukrayna'nın da 27 Ekim'de, Kiev saatiyle 03.00'ten itibaren bölgede "belirlenmiş bir alanda" ateşkes ilan ettiği belirtilen açıklamada, "Ukrayna savunma kuvvetleri, Oleşki sakinlerine yardım etmek için mümkün olan her şeyi yapıyor ve vatandaşlarımızın güvenliğini ve kurtarılmasını sağlamak için her türlü çabayı sarf edecek." ifadesi kullanıldı. Ordudan yapılan diğer bir açıklamada da Ukrayna ordusunun daha önce de Oleşki ve çevresindeki yerleşim yerlerinde bulunan sivillere insansız hava araçlarıyla (İHA) yardımlar sağladığına işaret edilerek "Oleşki sakinleri için insani yardıma erişimin sağlanmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

#3
Foto - Rusya ile savaşan Ukrayna kararını duyurdu: Ateşkes ilan ediyoruz

Beyaz Saray'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın, Ukrayna'nın Herson bölgesinde iki ateş arasında kalan Oleşki şehri için "özel bir ateşkes" sağladığı bildirilmişti.

#4
Foto - Rusya ile savaşan Ukrayna kararını duyurdu: Ateşkes ilan ediyoruz

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov da Oleşki şehrinde düzenlenecek insani operasyon nedeniyle 27 Ekim'den itibaren Herson yönünde geçici ateşkes uygulanacağını belirtmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Öğrenince ‘Beni günaha sokmayın’ diyerek sinirlenmiş! Yıldız Tilbe faiz parasını garibanlara dağıtmış!
Gündem

Öğrenince ‘Beni günaha sokmayın’ diyerek sinirlenmiş! Yıldız Tilbe faiz parasını garibanlara dağıtmış!

Televizyoncu Seray Sever, Yıldız Tilbe'nin bankadaki milyonlarının haberi olmadan faize yatırıldığını öğrenince ‘Beni günaha sokuyorsunuz’ d..
Zonguldak'taki maden ocağında patlama: Ölü ve yaralılar var
Gündem

Zonguldak'taki maden ocağında patlama: Ölü ve yaralılar var

Zonguldak'ın Kilimli İlçesine bağlı maden ocağında patlama yaşandı. Meydana gelen patlamada üç kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması: Ülke yangın yeri! Ne erken seçimi? Hangi gerekçeyle yapacaksınız!
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması: Ülke yangın yeri! Ne erken seçimi? Hangi gerekçeyle yapacaksınız!

Televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erken se..
Fon soruşturmasında sıcak gelişme!
Gündem

Fon soruşturmasında sıcak gelişme!

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 12'si çıkarıdlığı mahkeme tarafından tutuklandı. 4 kişi h..
İsrail ve ABD savaş uçakları İrak hava sahasını yol geçen hanına çevirdiler! SAVAŞIN AYAK SESLERİ
Gündem

İsrail ve ABD savaş uçakları İrak hava sahasını yol geçen hanına çevirdiler! SAVAŞIN AYAK SESLERİ

Ortadoğu'da yeni bir saldırının hazırlığı mı yapılıyor? Iraklı üst düzey bir askeri yetkili, ülke hava sahasında son günlerde çok yüksek irt..
Toplum yapısını ve ahlaki değerleri hedef alan alçak şebekeye ağır darbe! Kadınları pazarlayan 8 şüpheli parmaklıklar arkasında!
Gündem

Toplum yapısını ve ahlaki değerleri hedef alan alçak şebekeye ağır darbe! Kadınları pazarlayan 8 şüpheli parmaklıklar arkasında!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen titiz soruşturma kapsamlı bir operasyonla sonuçlandı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23